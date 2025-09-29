Incendiu devastator la un hotel din Prahova! 5 persoane se aflau în interior: o femeie a fost găsită carbonizată

Incendiu uriaș la un hotel din Prahova. Pompierii au intervenit de urgență pentru stingerea flăcărilor, la un hotel din localitatea Tătărani, comuna Bărcănești, județul Prahova. În interiorul hotelului se aflau cinci persoane, în momentul declanșării focului.

Trei dintre persoane au reușit să se salveze singure, iar pompierii continuă căutările în timp ce se luptă să stingă flăcările. Incendiul se manifestă la o clădire cu regim P+1, pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați. Incendiul a fost localizat și nu mai există risc de propagare.

Incendiu devastator la un hotel din Prahova

Pentru gestionarea situației au ajuns la fața locului cinci autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o autocisternă, două autoscări și un echipaj SMURD. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova a confirmat că echipele de intervenție sunt mobilizate masiv la fața locului.

„Pompierii militari din Prahova intervin, la această oră, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un operator economic din comuna Bărcăneşti, satul Tătărani”, a transmis IGSU.

În momentul în care hotelul a fost cuprins de flăcări, cinci persoane se aflau cazate în interior. Trei dintre acestea au reușit să iasă nevătămate, una dintre ele este dată dispărută, iar alta a fost găsită carbonizată. Căutările continuă pentru identificarea celei de-a doua persoane dată dispărută. Vizibilitatea este foarte scăzută din cauza fumului dens, iar riscul de intoxicație este foarte ridicat.

„Pompierii continuă acţiunea de stingere a incendiului. Din informaţiile primite până în acest moment, la momentul izbucnirii incendiului în interior se aflau cinci persoane, din care trei s-au autoevacuat. Pompierii efectuează căutari pentru identificarea persoanelor dispărute”, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

