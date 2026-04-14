Incendiu în București. Sinagoga din Piața Amzei a luat foc

Un incendiu a izbucnit la Sinagoga din Piața Amzei, situată pe strada Tache D. Ionescu, în centrul București. La sosirea echipajelor de intervenție, flăcările se manifestau la nivelul vegetației uscate de pe fațada clădirii, extinzându-se rapid și afectând atât exteriorul, cât și acoperișul, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. Din fericire, până în acest moment nu au fost raportate victime.
„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs pe fațada unei clădiri, de pe strada Tache D. Ionescu, din Capitală.
La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără la vegetație uscată. Au fost afectate o fațadă și acoperișul pe aproximativ 100 mp.
Până în momentul de față fără victime.
Intervenim cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială de descarcerare si un echipaj SMURD.
În momentul de față incendiul este localizat.”, este comunicatul autorităților.