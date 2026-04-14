Incendiu în București. Sinagoga din Piața Amzei a luat foc

Un incendiu izbucnit în centrul Capitalei a pus în alertă autoritățile și locuitorii din zonă. Flăcările au cuprins o clădire importantă, existând temeri că focul s-ar putea extinde rapid la imobilele din apropiere. Intervenția promptă a pompierilor a fost esențială pentru limitarea dezastrului.

Un incendiu a izbucnit la Sinagoga din Piața Amzei, situată pe strada Tache D. Ionescu, în centrul București. La sosirea echipajelor de intervenție, flăcările se manifestau la nivelul vegetației uscate de pe fațada clădirii, extinzându-se rapid și afectând atât exteriorul, cât și acoperișul, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. Din fericire, până în acest moment nu au fost raportate victime.