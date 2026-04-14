Acasă » Știri » Incendiu în București. Sinagoga din Piața Amzei a luat foc

Incendiu în București. Sinagoga din Piața Amzei a luat foc

De: Andreea Stăncescu 14/04/2026 | 18:25

Un incendiu izbucnit în centrul Capitalei a pus în alertă autoritățile și locuitorii din zonă. Flăcările au cuprins o clădire importantă, existând temeri că focul s-ar putea extinde rapid la imobilele din apropiere. Intervenția promptă a pompierilor a fost esențială pentru limitarea dezastrului.

Un incendiu a izbucnit la Sinagoga din Piața Amzei, situată pe strada Tache D. Ionescu, în centrul București. La sosirea echipajelor de intervenție, flăcările se manifestau la nivelul vegetației uscate de pe fațada clădirii, extinzându-se rapid și afectând atât exteriorul, cât și acoperișul, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. Din fericire, până în acest moment nu au fost raportate victime.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs pe fațada unei clădiri, de pe strada Tache D. Ionescu, din Capitală.

La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără la vegetație uscată. Au fost afectate o fațadă și acoperișul pe aproximativ 100 mp.

Până în momentul de față fără victime.

Intervenim cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială de descarcerare si un echipaj SMURD.

În momentul de față incendiul este localizat.”, este comunicatul autorităților.

Iți recomandăm
Codruța a dat lovitura după divorțul de Valentin Sanfira: „Așa-mi cântă inima acum”
Știri
Codruța a dat lovitura după divorțul de Valentin Sanfira: „Așa-mi cântă inima acum”
România, performanță uriașă la Olimpiada de Matematică pentru Fete! Cine sunt campioanele cu aur
Știri
România, performanță uriașă la Olimpiada de Matematică pentru Fete! Cine sunt campioanele cu aur
Colegiul Medicilor, avertisment privind informațiile despre cezariană de pe panourile din București: „Sunt lipsite de fundament științific”
Mediafax
Colegiul Medicilor, avertisment privind informațiile despre cezariană de pe panourile din București: „Sunt...
Băutura care poate fi înlocuitorul cafelei. Nu conține cofeină, calmează organismul, susține digestia și are efect diuretic
Gandul.ro
Băutura care poate fi înlocuitorul cafelei. Nu conține cofeină, calmează organismul, susține digestia...
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37...
Vacanțe dezamăgitoare în locuri de vis: destinații populare pe care turiștii regretă că le-au vizitat
Adevarul
Vacanțe dezamăgitoare în locuri de vis: destinații populare pe care turiștii regretă că...
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
Digi24
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel...
Franța vrea să interzică concertul lui Kanye West, programat pentru luna iunie, la Marsilia
Mediafax
Franța vrea să interzică concertul lui Kanye West, programat pentru luna iunie, la...
Parteneri
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme. E mândră de silueta ei! Fanii au criticat-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme....
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Horoscop, 15 aprilie 2026. Zi dificilă pentru două zodii. Cine trebuie să fie atenți la bani
Click.ro
Horoscop, 15 aprilie 2026. Zi dificilă pentru două zodii. Cine trebuie să fie atenți la...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea...
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Promotor.ro
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Un breloc din titan de 45 mm luminează 25 de ani fără baterii prin fizica materialelor
go4it.ro
Un breloc din titan de 45 mm luminează 25 de ani fără baterii prin fizica...
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Băutura care poate fi înlocuitorul cafelei. Nu conține cofeină, calmează organismul, susține digestia și are efect diuretic
Gandul.ro
Băutura care poate fi înlocuitorul cafelei. Nu conține cofeină, calmează organismul, susține digestia și are...
ULTIMA ORĂ
Codruța a dat lovitura după divorțul de Valentin Sanfira: „Așa-mi cântă inima acum”
Codruța a dat lovitura după divorțul de Valentin Sanfira: „Așa-mi cântă inima acum”
România, performanță uriașă la Olimpiada de Matematică pentru Fete! Cine sunt campioanele cu aur
România, performanță uriașă la Olimpiada de Matematică pentru Fete! Cine sunt campioanele cu aur
Parcarea de lux din Cluj care a șocat internetul. Prețul ajunge la nivel de garsonieră
Parcarea de lux din Cluj care a șocat internetul. Prețul ajunge la nivel de garsonieră
Zbor de coșmar pentru Diana Pârvu și familia ei, chiar în a doua zi de Paște
Zbor de coșmar pentru Diana Pârvu și familia ei, chiar în a doua zi de Paște
Orașul din România care se află în topul celor mai sigure din Europa. Cât costă să locuiești aici
Orașul din România care se află în topul celor mai sigure din Europa. Cât costă să locuiești aici
Ella de la Insula Iubirii și Răzvan Kovacs formează un cuplu!? Prima reacție a Emei, fosta soție: ...
Ella de la Insula Iubirii și Răzvan Kovacs formează un cuplu!? Prima reacție a Emei, fosta soție: „Femei pasagere pot să fie o mie”
Vezi toate știrile