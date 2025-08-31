Incendiu la locomotiva unui tren de pasageri în Constanța: circulația a fost blocată temporar

Duminică, 31 august, locomotiva unui tren ce pleca din Constanța spre București a luat foc la câteva minute după plecarea din stație, în zona Gării Palas din județul Constanța. Iată ce s-a întâmplat!

Un incident neașteptat a paralizat traficul feroviar în Constanța, duminică după-amiază, după ce locomotiva unui tren care tracta 15 vagoane de pasageri a luat foc. Trenul, care circula pe ruta Mangalia-Craiova, oprise anterior în gara Constanța și, potrivit călătorilor, pornise cu o întârziere de aproximativ o oră. La scurt timp după plecare, locomotiva s-a defectat în zona Palas, fiind cuprinsă de flăcări.

„România este țara nimănui… A luat foc locomotiva…plecare din Constanța – București – Craiova, întârziere o oră. La nici 10 minute a luat foc … Așa că suntem pe loc cu 26 de vagoane… Vai de noi… Gara Palace”, a scris, pe Facebook unul dintre călători.

Incendiu la locomotiva unui tren

Pompierii și echipajele ISU Constanța au intervenit prompt, iar incendiul a fost stins în jurul orei 17:00.

„Locomotiva a fost decuplată de la cele 15 vagoane și este încă sub tensiune pe linia de înaltă tensiune. Se acţionează cu pulbere pentru limitarea incendiului”, a transmis ISU Constanța în cursul zilei.

Autoritățile au precizat că nu există victime care să necesite îngrijiri medicale și că pasagerii nu au fost în pericol.

Pentru a limita disconfortul călătorilor, s-a luat legătura cu Primăria Constanța pentru a asigura apă și alimente. De asemenea, echipajul SMURD a acordat asistență unui tânăr cu hipoglicemie, care a refuzat transportul la spital.

„S-a luat legătura cu primăria să aducă oamenilor apă sau alimente. Echipajul SMURD a asistat a faţa locului un tânăr cu hipoglicemie. A refuzat transportul la spital”, a mai transmis ISU Constanţa.

O altă locomotivă a fost adusă la fața locului, astfel încât trenul să poată continua traseul, însă cu întârziere considerabilă, din cauza incidentului.

