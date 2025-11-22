Acasă » Știri » Incendiu violent într-un bloc de 11 etaje din București! 17 persoane au ajuns la spital

Incendiu violent într-un bloc de 11 etaje din București! 17 persoane au ajuns la spital

De: Anca Chihaie 22/11/2025 | 11:06
Incendiu violent într-un bloc de 11 etaje din București! 17 persoane au ajuns la spital
Incendiu în București/Foto: social media

Sâmbătă dimineaţă, un incendiu puternic a izbucnit într-un bloc de locuinţe din sectorul 5 al Capitalei. Focul a pornit într-un apartament situat la etajul al cincilea al imobilului cu 11 niveluri aflat pe strada Sergent Ion Nuţu, iar în scurt timp fumul dens a inundat atât locuinţa afectată, cât şi casa scării, complicând accesul pompierilor şi evacuarea locatarilor.

Primele echipaje sosite la faţa locului au constatat că incendiul se manifesta cu intensitate, iar vizibilitatea în interiorul clădirii era puternic redusă din cauza degajărilor groase de fum. Pentru gestionarea situaţiei, au fost trimise şapte autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, două vehicule de intervenţie şi salvare la înălţime, precum şi echipaje din cadrul Detaşamentului Special de Salvatori, alături de şase ambulanţe ale serviciului SMURD.

Incendiu în București

La faţa locului, echipajele medicale au asistat şapte persoane afectate de expunerea la fum sau de atacuri de panică provocate de situaţia de urgenţă.

Un număr de 17 persoane au ajuns la spital după incendiul produs în blocul din sectorul 5. Potrivit ISU Bucureşti-Ilfov, forțele de intervenţie au fost reduse, iar în zonă mai acţionează patru autospeciale de stingere şi două ambulanţe SMURD. În total, 152 de locatari au fost evacuaţi de pompieri, fie au reuşit să iasă singuri din imobil, iar cei care au necesitat îngrijiri suplimentare au fost transportaţi la unităţi medicale.

Cum arată acum Adriana Iliescu (cea mai bătrână mamă din lume) și fiica ei. Eliza a împlinit 20 de ani
Cum arată acum Adriana Iliescu (cea mai bătrână mamă din lume) și fiica...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

”Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs într-un apartament de pe strada Sg. Ion Nuţu, sector 5, Bucureşti. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, într-un apartament la nivelul etajului 5 dintr-un bloc cu 11 etaje. Sunt degajări mari de fum şi pe scara blocului”, a transmis, sâmbătă, ISU Bucureşti-Ilfov.

În paralel cu operaţiunea de localizare a flăcărilor, pompierii au organizat echipe de căutare şi salvare care au pornit să verifice etajele superioare şi inferioare, cu scopul de a identifica persoanele aflate în pericol sau rămase blocate. Fumul s-a răspândit rapid pe scara blocului, ceea ce a făcut ca intervenţia să fie una dificilă, necesitând echipament special de protecţie şi ventilaţie.

CITEȘTE ȘI: Dosar penal pentru explozia din Rahova! Cine sunt cele 6 persoane care vor fi audiate

Locatarii blocurilor din zona exploziei din Rahova trăiesc ca în comunism: „Nu are apă, nu are gaze, nu are lumină. Noi cu şobolanii”

Tags:
Iți recomandăm
Ce nu are voie Jador să îi facă fiului său. Oana Ciocan, soția, i-a dat mare interdicție!
Știri
Ce nu are voie Jador să îi facă fiului său. Oana Ciocan, soția, i-a dat mare interdicție!
Tudor Chirilă nu s-a mai abținut la Vocea României! A recunoscut ce părere are despre Horia Brenciu: „Nu îi e greu cu el însuși”
Știri
Tudor Chirilă nu s-a mai abținut la Vocea României! A recunoscut ce părere are despre Horia Brenciu: „Nu…
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care schimbă tot ce știam
Gandul.ro
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care...
Dezvăluiri care pun pe jar circuitul WTA! Fosta rivală a Simonei Halep dă în vileag schema
Prosport.ro
Dezvăluiri care pun pe jar circuitul WTA! Fosta rivală a Simonei Halep dă...
De la încasări fabuloase la pierderi masive: Averea lui Cristi Chivu, făcută praf de investițiile dezastruoase. Cum a ajuns aici
Adevarul
De la încasări fabuloase la pierderi masive: Averea lui Cristi Chivu, făcută praf...
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”
Digi24
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem...
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Parteneri
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Boala lui Bruce Willis a avansat. Nu își mai recunoaște fiicele
Click.ro
Boala lui Bruce Willis a avansat. Nu își mai recunoaște fiicele
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv din Capitală
Digi 24
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv...
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore
Digi24
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a...
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
go4it.ro
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care schimbă tot ce știam
Gandul.ro
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care schimbă tot...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce nu are voie Jador să îi facă fiului său. Oana Ciocan, soția, i-a dat mare interdicție!
Ce nu are voie Jador să îi facă fiului său. Oana Ciocan, soția, i-a dat mare interdicție!
Singur, în doi! Ex-ul Iuliei Albu încearcă să meargă mai departe
Singur, în doi! Ex-ul Iuliei Albu încearcă să meargă mai departe
BANCUL ZILEI | Legătura dintre „I love you” și „Made in China”
BANCUL ZILEI | Legătura dintre „I love you” și „Made in China”
Tudor Chirilă nu s-a mai abținut la Vocea României! A recunoscut ce părere are despre Horia Brenciu: ...
Tudor Chirilă nu s-a mai abținut la Vocea României! A recunoscut ce părere are despre Horia Brenciu: „Nu îi e greu cu el însuși”
S-a căsătorit în secret, în America! Vedeta din România a făcut marele anunț pe Instagram: „Mulțumesc ...
S-a căsătorit în secret, în America! Vedeta din România a făcut marele anunț pe Instagram: „Mulțumesc că m-ai ales!”
Gabi Tamaș, derapaj în direct la TV! S-a enervat și a scos porumbelul pe gură: „Chiar de asta am ...
Gabi Tamaș, derapaj în direct la TV! S-a enervat și a scos porumbelul pe gură: „Chiar de asta am înjurat”
Vezi toate știrile
×