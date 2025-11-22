Incendiu violent într-un bloc de 11 etaje din București! 17 persoane au ajuns la spital

Sâmbătă dimineaţă, un incendiu puternic a izbucnit într-un bloc de locuinţe din sectorul 5 al Capitalei. Focul a pornit într-un apartament situat la etajul al cincilea al imobilului cu 11 niveluri aflat pe strada Sergent Ion Nuţu, iar în scurt timp fumul dens a inundat atât locuinţa afectată, cât şi casa scării, complicând accesul pompierilor şi evacuarea locatarilor.

Primele echipaje sosite la faţa locului au constatat că incendiul se manifesta cu intensitate, iar vizibilitatea în interiorul clădirii era puternic redusă din cauza degajărilor groase de fum. Pentru gestionarea situaţiei, au fost trimise şapte autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, două vehicule de intervenţie şi salvare la înălţime, precum şi echipaje din cadrul Detaşamentului Special de Salvatori, alături de şase ambulanţe ale serviciului SMURD.

Incendiu în București

La faţa locului, echipajele medicale au asistat şapte persoane afectate de expunerea la fum sau de atacuri de panică provocate de situaţia de urgenţă.

Un număr de 17 persoane au ajuns la spital după incendiul produs în blocul din sectorul 5. Potrivit ISU Bucureşti-Ilfov, forțele de intervenţie au fost reduse, iar în zonă mai acţionează patru autospeciale de stingere şi două ambulanţe SMURD. În total, 152 de locatari au fost evacuaţi de pompieri, fie au reuşit să iasă singuri din imobil, iar cei care au necesitat îngrijiri suplimentare au fost transportaţi la unităţi medicale.

”Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs într-un apartament de pe strada Sg. Ion Nuţu, sector 5, Bucureşti. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, într-un apartament la nivelul etajului 5 dintr-un bloc cu 11 etaje. Sunt degajări mari de fum şi pe scara blocului”, a transmis, sâmbătă, ISU Bucureşti-Ilfov.

În paralel cu operaţiunea de localizare a flăcărilor, pompierii au organizat echipe de căutare şi salvare care au pornit să verifice etajele superioare şi inferioare, cu scopul de a identifica persoanele aflate în pericol sau rămase blocate. Fumul s-a răspândit rapid pe scara blocului, ceea ce a făcut ca intervenţia să fie una dificilă, necesitând echipament special de protecţie şi ventilaţie.

