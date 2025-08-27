Acasă » Știri » Începe Litoralul pentru Toți! Cât va costa o noapte de cazare la malul mării, în luna septembrie

Începe Litoralul pentru Toți! Cât va costa o noapte de cazare la malul mării, în luna septembrie

De: Alina Drăgan 27/08/2025 | 20:31
Începe Litoralul pentru Toți /Foto: Profimedia

Vara se apropie de final, dar asta nu înseamnă că vacanțele la malul mării s-au încheiat. Din contră. Pentru cei care nu au apucat să ajungă pe litoral sau care își doresc câteva zile de relaxare fără aglomerație și fără să facă ravagii în portofel, începe una dintre cele mai așteptate campanii turistice din an: „Litoralul pentru Toți”. Cu cât scad prețurile de la malul mării?

Programul „Litoralul pentru Toți” deschide oficial sezonul vacanțelor de toamnă pe malul mării. Cu plaje mai liniștite, temperaturi blânde și tarife prietenoase, tot mai mulți români aleg să dea o fugă până la mare în această perioadă. Prețurile încep de la 80 de lei pe noapte, iar pachetele all-inclusive sunt disponibile la tarife semnificativ reduse față de lunile iulie și august.

Litoralul pentru Toți

Programul „Litoralul pentru Toți” se desfășoară în perioada 1–30 septembrie, iar locurile se ocupă rapid. Așa că, aceia care plănuiesc o vacanță liniștită și accesibilă la malul mării, acum este momentul ideal să acționeze. Prețurile scad considerabil, chiar și cu 50%.

De exemplu, în Mamaia, turiștii pot găsi camere la hoteluri de două stele cu 80 de lei pe noapte, iar la trei stele, pachetele all-inclusive ajung la 237 de lei pe noapte. În Olimp, o noapte la un hotel de trei stele cu mic dejun inclus pornește de la 140 lei/persoană, în timp ce în Eforie Nord, cazarea la două stele rămâne tot la 80 lei, iar pachetele all-inclusive se apropie de 200-250 lei pe noapte.

Iar veștile bune nu se opresc aici, un manager de hotel spune că prețurile vor continua să scadă pe parcursul lunii.

„În perioada următoare am pregătit o ofertă de minim două nopți, unde prețurile pornesc de la 420 de lei pe noapte, cameră dublă, urmând ca pe parcursul lunii septembrie tarifele să fie reduse cu până la 50% față de tarifele maximale din plin sezon”, spune un manager de hotel, potrivit Observator.

Cu alte cuvinte, luna septembrie aduce oportunități excelente de vacanță pentru orice buget – iar cei care aleg să rezerve din timp pot prinde oferte chiar și la jumătate de preț față de vârful verii.

Veștile bune nu se opresc la capitolul prețuri. Meteorologii anunță temperaturi excelente pentru plajă în prima parte a lunii septembrie. Maximele vor ajunge la 27–28 de grade Celsius, iar soarele va străluci în cea mai mare parte a zilei.

×