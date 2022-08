Incredibil! Ce a pățit o tânără care a închiriat o cameră pe Airbnb: ”Vreau să-mi returneze banii”

O tânără care și-a dorit să petreacă o lună în București, a avut parte de o surpriză neplăcută în momentul în care a descoperit cât de greu poate fi să conviețuiască alături de proprietara apartamentului. Deși a sperat că va avea parte de o experiență plăcută utilizând o platformă destinată închirierilor, lucrurile au luat-o razna imediat.

O postare publicată pe un grup de Facebook, dedicat persoanelor care caută să își închirieze o locuință, a strâns o mulțime de comentarii din partea celorlalți membrii. Se pare că o tânără a avut de-a face cu o proprietară mult prea strictă, motiv pentru care a ajuns în ipostaza de a fi dată afară din locuință.

VEZI ȘI: DE NECREZUT! CU CÂȚI BANI SE ÎNCHIRIAZĂ ACUM UN APARTAMENT ÎN CONSTANȚA. CÂT TREBUIE SĂ PLĂTEȘTI PE LUNĂ

Dată afară din apartament, după ce a plătit în avans chiria pe o lună

Problemele ar fi apărut în momentul în care chiriașa ar fi fost acuzată că petrece mult prea mult timp în baie sau vorbind la telefon. De asemenea, gazda nu i-ar fi permis să utilizeze mașina de spălat rufe sau bucătăria, ceea ce a devenit deranjant după câteva zile. Din păcate, neînțelegerile au continuat, iar tânăra se vede acum nevoită să părăsească locuința și să rămână cu paguba.

„Am închiriat un Airbnb pentru o lună de zile, o cameră. Din păcate, proprietara a început să mă acuze de lucruri aiurea, gen stat în baie 2 ore, vorbit la telefon noaptea sau ascultat muzică și vrea să mă dea afară, supărată că nu recunosc ceva ce nu am făcut. Are și obiceiul de a îmi scrie mesaje gen ‘Unde ești?’, ‘Când ai plecat?’, ‘Vino acasă’. Acum domnișoara care mi-a închiriat o cameră fără AC, fără plasă la geam și mi-a zis când am ajuns că nu pot băga la spălat și că nici să gătesc nu prea îi convine, că ea nu gătește, la prețul modic de 300€, vrea să mă dea afară. Acum mă cert cu Airbnb să îmi returneze banii”, se arată în postarea de pe Facebook.

CITEȘTE ȘI: VEȘTI PROASTE PENTRU STUDENȚI! CHIRIILE DIN MARILE ORAȘE UNIVERSITARE S-AU SCUMPIT DRASTIC

Cum răspunde proprietara acuzațiilor

După ce povestea a strâns o mulțime de reacții în mediul online, proprietara apartamentului, membră și ea a grupului respectiv de Facebook, a reacționat. Aceasta a explicat foarte clar tuturor celor interesați faptul că a specificat de la început care sunt regulile pe care chiriașii trebuie să le respecte. De asemenea, a scos la iveală faptul că tânăra ar fi creat anumite daune pe care trebuie să le repare acum din propriul buzunar. Cea care deține imobilul recunoaște că i-a cerut chiriașei să plece și să își anuleze rezervarea, însă susține că nu a încasat niciun ban de la aceasta până în acest moment.

„După muzica tare, trântit prin casă până la 7 dimineața și venit peste mine în cameră la ora 4 că avea ‘o insecta pe geam’, după ce a plecat 4 ore pe furtuna de ieri și mi-a lăsat camera încuiată de mi-a plouat pe pervaz și s-a umflat burete, nu a închis geamul deși am rugat, după ce aruncă prosoape pe jos în baie, în balta pe care a lăsat-o în cele 2 ore cât a umblat prin baie de la 2 la 4 (…) Toate astea pentru 45 de lei pe noapte”, a explicat proprietara.

În același timp, cea care a închiriat camera respectivă a apartamentului a anunțat că o așteaptă pe chiriașă împreună cu un echipaj de poliție pentru a putea elibera imobilul. Se pare că lucrurile au devenit din ce în ce mai complicate, însă utilizatorii de Facebook tind să îi dea dreptate chiriașei, nu proprietarei.