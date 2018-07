Incredibil! Evelin, fetița de doi ani a Andei Adam, a băut două beri

Anda Adam apreciază mai mult acum momentele petrecute alături de cei dragi, după ce a stat o perioadă la Exatlon, departe de soțul și fiica ei. Vedeta a mers la plajă împreună familia ei, să profite de razele intense ale soarelui, să se bronzeze și să se relaxeze, însă un lucru incredibil a avut loc, Evelin, fiica de doi ani a Andei Adam a băut două beri. (Citește și: Anda Adam, apariție de senzație pe plajă! Costumul de baie minuscul i-a lăsat gură-cască pe toți)

Potrivit imaginilor realizate de wowbiz.ro, cântăreața se relaxa pe sezlong, fără sutien, iar soțul ei o mângâia și o cu ulei. La un moment, Sorin Andrei s-a lăsat dus de val și i-a dat o palmă la fund și a sărutat-o cu foc. În tot acest timp, când cei doi soți se hârjoneau, fiica lor de doi ani, Evelin, a luat în mână doza de bere, o celebră marcă daneză, și a început să bea.

Dar asta nu e tot, după puțin timp, a luat o altă doză de bere, marcă olandeză, și și-a potolit setea. Cel mai probabil, cele două beri erau ale părinților ei, iar micuța a profitat de neatenția lor și gustat din băuturi.

Anda Adam: „Planul meu a fost așa: o fetiță și băiețel!”

„Am avut totul pregătit de la început. Acum are doi ani şi patru luni Evelin, mă gândeam că ar fi bine să aştept să intre la gradiniţă ca să putem să ne ocupăm noi de al doilea copilaş. Are cât de cât un program. Nu este uşor, te solicită foarte mult un copil şi pentru cineva care are o carieră şi activitate aşa intensă este un pic mai greu. Nu am avut ajutor. Am stat eu cu soţul meu până la un an şi 11 luni. Nu am ieşit cred că nici la un film, am stat numai cu copilul. Anul trecut a stat mama mai mult în ţară ca să ne ajute cu fetiţa. (…) Să dea Dumnezeu să fiu sănătoasă şi să pot să fac un copil pentru că ne dorim asta. Planul meu a fost aşa, mi-aş dori fetiţă şi băieţel, acum e şi cu divinitatea, nu e doar ce ne dorim noi”, a declarat Anda Adam.