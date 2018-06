Un tânăr interpret de muzică populară din Vrancea a pus la punct un proiect ambițios, cu ocazia Centenarului Marii Uniri: o melodie – omagiu pentru eroii care și-au dat viața în război. (Reduceri mari la jocuri PC) Luni de zile, Alin Stoica a lucrat la această piesă de suflet. Ideea i-a venit după ce a văzut un film despre evenimentele de la Mărășești. Melodia „Pe aicea nu se trece” e cu atât mai deosebită cu cât, până în acest moment, niciun interpret nu a venit cu o asemenea idee: un soldat moare pe câmpul de luptă, în timp ce soția și cei doi copii îl așteaptă acasă. Este doar unul din miile de cazuri de tineri care și-au pierdut viața pe câmpul de luptă de la Mărășești. Se întâmpla cu exact 100 de ani în urmă. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă povestea emoționantă a artistului Alin Stoica. (CITEȘTE ȘI: CUM A DEVENIT FRANCEZA ”A DOUA LIMBĂ OFICIALĂ” LA… RÂMNICU SĂRAT!)

Artistul din Vrancea le-a dedicat eroilor de acum un veac piesa „Pe aicea nu se trece" și odată cu ea a lansat și un videoclip care reconstituie o astfel de poveste: un tânăr care nu a mai reușit să ajungă acasă să își vadă copiii și soția. Intepretul de muzică populară Alin Stoica are 24 de ani și încă de anul trecut lucrează la această piesă muzicală.

„Am început să cânt de la șapte ani, de când eram în clasele primare, în comuna în care m-am născut. Apoi, am urmat cursurile Liceului de Artă din Focșani – Școala de Muzică. Un an am făcut cursuri de canto la Bacău, iar în prezent cânt ocazional alături de formația Symbol Focșani. Am simțit că trebuie să fac asta, să compun o melodie pentru cei care și-au dat viața pe câmpul de luptă. A fost și ambiția mea, să mă descurc singur, de aceea am fost propriul meu sponsor. (VEZI AICI: ȘI-AU DESCHIS AFACEREA DINTR-O GLUMĂ! CÂT CÂȘTIGĂ ”DĂNȚĂUȘII” LA O NUNTĂ)

Pot să spun că, până acum, niciun artist din Vrancea nu a dedicat vreo melodie eroilor. Versurile aparțin colonelului (r) Vasile Voicu, cu care am mai colaborat în trecut. Iar linia melodică este compusă în totalitate de mine. A fost mai greu să găsesc orchestrația potrivită. Și, la fel cum s-a întâmplat când am compus, am simțit că, cel mai aproape de sufletul meu, pentru folclor, sunt cei din orchestra „Busuioc Moldovenesc”, de la Chișinău, conduși de maestrul Mihai Amihalachioaie. Și așa a fost gata melodia, la care am lucrat propriu-zis din luna februarie și până în martie. Iar apoi am căutat pe cineva cu care să colaborez pentru un videoclip potrivit piesei”, a spus interpretul vrâncean, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA.

„Sunt mii de astfel de drame”

Cel care a creat videoclipul este Aurelian Ivan, administrator la HaiTV, o companie specializată în producția video.

Povestea este pe măsura versurilor din piesă: „Am luat cazul unui soldat ce își scrie gândurile pe câmpul de luptă, dar nu mai ajunge acasă să își vadă soția și copiii și nici scrisoarea nu a mai ajuns la ei. Sunt mii de astfel de drame, familii mutilate de război, copii care au crescut fără tată, atât în Primul Război Mondial, cât și în al Doilea Război Mondial. Am încercat să transpunem o astfel de situație în acest videoclip. Este un omagiu adus acestor curajoși români ce au luptat cu prețul vieții pentru a apăra aceste locuri în care astăzi trăim în liniște și pace. Filmările s-au desfășurat la Mausoleul Mărășești și la Crângul din Petrești, unde este acest frumos Muzeu de etnografie și folclor. Mulțumesc directorului acestei instituții, Horia Dumitrescu, că ne-a oferit spijinul să realizăm acest videoclip", ne-a declarat Aurelian Ivan.

„Să ajungă în sufletul tuturor”

Alin Stoica are experiență în lumea muzicală. Este câștigător în cadrul a numeroase festivaluri și concursuri de muzică și are un repertoriu foarte bogat – cules din toate zonele țării. Se declară un exponent al folclorului din zona Moldovei, însă cochetează și cu muzica ușoară.

De-a lungul timpului, a avut apariții la Favorit TV, Etno TV, Kanal D, Rapsodia TV, TV S-E, Est TV. „Îmi doresc ca piesa aceasta să ajungă în sufletul tuturor celor care o vor asculta. Și, ascultând-o, să nu uite niciodată de suferința eroilor noștri, a celor care au murit pe front", ne-a mai spus artistul vrâncean.