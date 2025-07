Influencerița de 25 de ani care se iubește cu un bătrân de 76 de ani. Cum au reacționat părinții ei, dar și fanii de pe TikTok când au văzut imaginile

O tânără de 25 de ani care are o relație cu un bărbat de 76 de ani povestește că nu-i pasă că oamenii găsesc diferența de 51 de ani dintre ei „nefirească,” pentru că el este pur și simplu „sufletul ei pereche.”

Originară din San Diego, Diana Montano s-a întâlnit cu Edgar prin intermediul unei foste iubite a acestuia, dar nu a crezut la început că ar putea exista ceva între ei, din cauza diferenței de vârstă de 51 de ani.

Cei doi au luat legătura pentru prima dată în iulie 2023, după ce Edgar și-a făcut curaj să-i ceară fostei sale iubite numărul Dianei – care avea atunci 23 de ani.

„Părea un gentleman și foarte respectuos. Inițial nu am crezut că voi ajunge să intru într-o relație cu el, deoarece era mult mai în vârstă decât mine. Dar era atât de chipeș. Sentimentele mele au crescut după câteva luni și el mi-a spus că mă place din prima zi în care ne-am întâlnit și că vrea să mă vadă în continuare.”

Edgar și Diana au schimbat mesaje timp de aproximativ un an înainte de a pleca împreună într-o călătorie în Hawaii, unde legătura lor s-a adâncit.

„A mărturisit că și-ar dori să fie mai tânăr, ca să mă pot căsători cu el. Am spus că m-aș căsători cu el așa cum este acum. După aceea, am vorbit mai serios despre sentimentele noastre și când ne-am întors din călătorie, am acceptat să fiu iubita lui. Este doar o dinamică foarte interesantă, pasională și fericită”, a spus Diana.