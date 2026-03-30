Informaţii de ultimă oră în cazul dispariţiei Melisei şi Rebecăi. Deşi le-au fost descoperite jucăriile, cele două rămân de negăsit

Rebeca și Melisa, în vârstă de 5 și 4 ani, sunt căutate neîntrerupt de peste 24 ore, după ce au dispărut din curtea locuinței lor din Târnăveni, județul Mureș. Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile încearcă să reconstituie ultimele momente în care fetițele au fost văzute.

Până în acest moment, echipele de intervenție au descoperit doar jucăriile celor două copile. În ciuda mobilizării masive, Rebeca și Melisa rămân de negăsit.

Informaţii de ultimă oră în cazul dispariţiei Melisei şi Rebecăi

La căutări participă sute de persoane – polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari –, însă eforturile depuse până acum nu au dus la niciun rezultat. Ultima dată, fetițele au fost observate jucându-se la câțiva metri de casă, într-un cartier de la marginea orașului Târnăveni. Polițiștii fac apel la orice persoană care ar putea oferi informații utile.

Comunitatea este profund tulburată de dispariție. Localnicii caută alături de autorități, însă fără succes. Mulți dintre ei iau în calcul varianta unei răpiri, având în vedere lipsa totală a indiciilor.

„Toată comunitatea noastră este distrusă. Copilele nu aveau unde să dispară pentru că au fost căutate şi cu drone şi cu poliţişti”, „Am fost pe toate dealurile, am căutat peste 100 de persoane şi nimic. Tot trebuia să dăm dacă erau muşcate de câini de un papuc de ceva. Tot trebuia să dăm, dar nimic n-am găsit. Dacă nu le-ar fi luat careva…”. „Am făcut ce am putut şi noi, copilele nu sunt nicăieri. Probabil le-a luat cineva că nu se putea să le muşte un câine sau să le tragă. Era ceva, se vedea, un papuc, o haină…”, „Nu puteau să meargă la 3-4 ani atât de departe. Am auzit că au fost două microbuze aici sus, cine ştie? Poate le-a băgat înăuntru, le-a luat…”, spun oamenii din zonă.

Deşi le-au fost descoperite jucăriile, cele două rămân de negăsit

Autoritățile analizează imaginile surprinse de peste 140 de camere de supraveghere.

„De asemenea se verifică camerele de supraveghere de la poliţia locală, peste 140 de camere din zonă. Sper că în scurt timp vom identifica toate maşinile care au intrat şi care au ieşit din zona respectivă”, a declarat primarul din Târnăveni.

Rudele fetelor au relatat că le-au văzut ultima oară în spatele casei.

„Bunicii și unchiul fetițelor au spus că le-au văzut în spatele casei, le-au trimis să meargă în casă că erau îmbrăcate sumar și de atunci au dispărut practic, le-au căutat și în jur de ora 16 au anunțat că fetele au dispărut. S-a mobilizat poliția, jandarmeria, inspectoratul situațiilor de urgență, poliția locală, absolut toate forțele, aproximativ 80 de cadre plus undeva la 200 de voluntari. Se verifică peste 140 de camere al poliției locale”, a mai precizat edilul.

Un localnic a oferit o posibilă pistă anchetatorilor:

„Fetele erau acolo, când a venit ăla cu număr de Bulgaria, cu microbuzul, a spus (n.r.: un vecin) că atunci când a ieșit afară, copilele nu mai erau acolo. Și de ce nu se verifică mașina aceea?”

