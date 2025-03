Îngrijitorul lui Gene Hackman, dezvăluiri despre momentul în care i-a găsit pe actor și soția lui morți: „Una dintre cele mai rele zile din viața mea”

Persoana care a găsit trupurile neînsuflețite ale lui Gene Hackman și soției sale a rupt tăcerea cu privire la descoperirea înfricoșătoare. Dar și despre procesul prelungit și chinuitor de care a avut nevoie pentru a intra în casa celor doi.

Jesse Kesler, în vârstă de 52 de ani, a lucrat ca om de serviciu pentru Hackman timp de 16 ani. Îngrijitorul a dezvăluit că îl văzuse pe acesta, în vârstă de 95 de ani – a cărui moarte a fost parțial atribuită bolii Alzheimer avansate – conducând mașina prin zonă cu doar trei luni înainte, părând într-o stare bună de sănătate.

Kesler le-a povestit reporterilor despre cât de îngrijorat a fost când nu a mai auzit nimic de la cei doi timp de mai multe săptămâni, și apoi despre regretul său profund pentru întârzierea cu care i-a găsit pe actor și pe soția sa. A recunoescut că este bântuit de gândul că i-ar fi putut salva dacă ar fi acționat mai devreme.

După zile întregi de dezbateri în presă și speculații publice legate de moartea misterioasă a cuplului, anchetatorii au stabilit săptămâna trecută cauza morții. Au dezvăluit că Hackman și Arakawa au zăcut probabil morți în casa lor timp de două săptămâni înainte de a fi descoperiți.

Rezultatele autopsiei au confirmat că Hackman a murit în jurul datei de 18 februarie, din cauza unei boli cardiovasculare, boala Alzheimer avansată fiind un factor determinant. Se crede că soția sa, Betsy, în vârstă de 65 de ani, a murit cu câteva zile mai devreme, pe 11 februarie, de hantavirus, o boală transmisă de rozătoare.

Câinele lor, Zinna, care a fost găsit mort lângă Betsy, se crede că ar fi murit de deshidratare și foame.

Kesler, care deține firma Mud City Builders cu sediul în Santa Fe, a declarat că experiența dureroasă – și „dezinformările” care circulă în legătură cu acest caz – l-au afectat rău.

În calitate de antreprenor general, compania lui Kesler „făcea totul” pentru cuplu, de la renovări și construcții noi până la întreținere.

Kesler a dezvăluit că ultima dată a luat legătura cu Betsy prin e-mail în zilele care au precedat momentul presupus al decesului. Dar a devenit îngrijorat când nu a mai primit vești de la niciunul dintre ei timp de câteva zile.

Inițial, Kesler a luat-o drept o posibilă eroare de comunicare sau un accident, înainte de a începe să se teamă de ce este mai rău. Apoi a decis să contacteze forțele de ordine:

„În prima săptămână, am crezut că poate Betsy era supărată pe mine. Am crezut că am făcut ceva greșit. Probabil că în ultimele trei zile am decis că e ceva în neregulă și am început procesul să stabilim ce naiba se întâmplă. Nu a fost ca și cum am fost acolo și am descoperit totul din întâmplare”.

„A fost un proces de două săptămâni care a dus la faptul că în cele din urmă ne-am dus acolo. Știam că ceva este în neregulă. Încercam să facem procesul corect, nu doar să intrăm pe proprietatea cuiva”.