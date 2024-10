Inna, prezentă la show-ul incendiar semnat Nissa, a povestit tot ce s-a întâmplat la ziua ei de naștere…departe de România! ”Am avut ca invitați niște…”

Brandul Nissa și-a prezentat, joi, 17 octombrie, într-o locație de vis, colecția 2024-2025, iar invitat de marcă a fost Leonie Hanne, influencerul numărul 1 în lumea modei. Evenimentul a fost unul fastuos, iar invitații au fost pe măsură. Între ei, celebra Inna, care a oferit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, un scurt interviu. Artista ne-a povestit cum și-a petrecut ziua de naștere departe de România, cum se pregătește pentru turneul din Mexic. Plus câteva vacanțe noi pe lista de dorințe.

Recent întoarsă din vacanța de ziua ei de naștere, Inna povestește alături de cine și unde a ales să celebreze acel moment special. Nu, nu este vorba despre vreo insulă exotică peste mări și țări, ci despre o destinație mult mai apropiată nouă.

”Chiar ieri a fost ziua mea. Am fost pe o insulă și am avut ca invitați niște capre. Am fost în Creta, o insulă pe care am văzut-o pentru prima dată acum. Mi se pare că orice vârstă are ceva magic”, spune Inna, pentru CANCAN.RO.

Artista recunoaște că, de-a lungul timpului, și stilul său vestimentar a evoluat, iar acum este mult mai îndrăzneață atunci când vine vorba despre alegerile din garderoba sa. În plus, iubita lui Deliric știe cum să se aranjeze mereu în timp record.

”În legătură cu fashion-ul, acum mă regăsesc, mă văd din ce în ce mai pozitivă și mai deschisă în a purta mai multe lucruri. Astăzi mi-a luat 15 minute să mă aranjez. De fiecare dată mă ajută cineva să-mi aleg ținutele, prietena și stilista mea, Domnica Mărgescu”, adaugă Inna.

NU RATA: Câte milioane de euro a făcut Inna în 2023. Mai că îți vine să te apuci de cântat!

Inna va avea un turneu în Mexic

În ceea ce privește planurile cântăreței, Inna a mărturisit că urmează să aibă un turneu în afara Europei și ne-a dezvăluit ce destinații se afla pe lista de dorințe.

”Am în plan foarte multă muzică, un turneu în Mexic și o pauză în luna ianuarie. Îmi fac mereu vacanțele în funcție de evenimentele și concertele pe care le am, asta înseamnă că îmi rămân mereu câte 2-3 zile acolo unde călătoresc.

Sunt multe destinații pe care nu le-am vizitat și mi-aș dori să ajung în multe lucruri. Nu am fost în China, Suedia și Norvegia și mi-aș dori foarte mult”, încheie cântăreața, pentru CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI: Cum arată apartamentul de lux pe care Inna l-a cumpărat la malul mării! Artista beneficiază de sală de fitness, piscină și salină

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.