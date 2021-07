Întâlnire emoționantă. Cum au reacționat băieții Adelei Popescu când și-au văzut fratele cel mic

Adela Popescu a fost ieri externată din spital și a mers acasă la băieți plină de emoții. Alexandru și Andrei și-au cunoscut fratele cel mic.

Adela Popescu a dezvăluit că va povesti mai multe după ce își va reveni un pic, simțind nevoia sa să odihnească cât poate.

„Am ajuns acasă, am trecut de prima noapte , care a fost grea, dar știam că așa va fi, adică nu m-a luat prin surprindere. Au fost și lucruri foarte, foarte placute, de exemplu întâlnirea copiilor a fost peste așteptări. O să vă povestesc mai multe, dar acum sunt în perioada în care mă odihnesc cum pot.”, a spus Adela pe Instagram.

Radu Vâlcan a luat-o de la maternitate pe Adela Popescu, care a fost atentă tot drumul la bebelușul ei nou-născut. Au făcut și o primă escală, la grădinița celorlalți băieți ai lor.

„Mergem să luăm copiii de la grădiniță și să vedem cum reacționează. Primul a zis că o să-l bată, celălalt că o să-l pupe. Ne-am schimbat și mașina, nu există una mai mare”, a spus Adela Popescu în direct în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV.

Radu Vâlcan, cuprins de emoții la venirea pe lumea al celui de-al treilea băiat

Și Radu Vâlcan a făcut dezvăluiri recent pe blogul lui despre venirea pe lume a celui de-al treilea copil, tot un băiețel.

„N-am să povestesc despre nașterea celui de-al treilea băiețel al nostru, Adela este mult mai în temă. Eu nu am făcut nimic altceva în afara faptului că am epuizat stocul de cafele la terasa maternității. Da, am avut emoții, dar nu orice fel de emoții. Ci emoții, pur și simplu. Pandemia a creat ce nu a reușit de-a lungul vremurilor multitudinea de discursuri motivaționale. A desenat și a dat viață zâmbetelor.Paradoxal, a adus oamenii aproape. Finala Campionatului European s-a jucat cu oameni în tribune. Mulți, toți. Nu o să mă supăr în curând că nu o să mai găsesc loc pe stadion, la vreun meci important, pentru că îl voi urmări de acasă, alături de cei mai buni trei prieteni ai mei.”, a notat prezentatorul.