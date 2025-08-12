Întâlnirea secretă dintre Dumitru Dragomir și Ion Iliescu! Un SPP-ist i-a bătut la ușă la ora 23:00 și…

După o perioadă în care a absentat din fața camerelor de filmat, Dumitru Dragomir a revenit cu informații bombă în platoul emisiunii Dan Diaconescu Direct. Fostul preșdinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a povestit cum s-a trezit cu securitatea la ușă, vizită nocturnă care l-a lăsat fără cuvinte. Ce s-a întâmplat, de fapt, la întâlnirea secretă dintre fostul om de fotbal și Ion Iliescu?

În cea mai nouă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct, Dumitru Dragomir a vorbit despre relația specială pe care a avut-o cu Ion Iliescu. Fostul președinte LPF a făcut clasamentul celor mai capabili șefi de stat pe care România i-a avut, apoi și-a adus aminte de momentul în care l-a cunoscut pe fostul președinte al României, întâmplare spontană care i-a rămas întipărită în minte.

Dumitru Dragomir: ”M-a pupat și mi-a spus că fac lucruri foarte bune”

Dumitru Dragomir și fostul șef al statului s-au cunoscut în cadrul unei petreceri private, la ziua de naștere a cântărețului Ștefan Iordache. Evenimetnul avea loc în spatele casei sale de pe Dorobanți, acolo unde locuia la vremea respectivă. Aproape de miezul nopții, un agent SPP i-a bătut în ușă casei și i-a spus că Ion Iliescu își dorește să îl vadă.

Dan Diaconescu: Sunteți printre puținii care i-ați cunoscut pe toți, nu? Cred că pe toți președinții i-ați cunoscut, nu? Ceaușescu, Iliescu, Constantinescu? Dumitru Dragomir: Da, așa e. Ceaușescu, primul loc, la 100 de locuri distanță de restul. Știi, Iliescu a trăit 95 de ani și s-a dus. Dar el de până la 90 de ani nu l-a mai văzut nimeni, nu? Că stătea în casă, în cărucior? Așa se spune acum, nu știu, Dumitru Dragomir: Iliescu era verde la 80 de ani. A fost un domn! Fii atent aici! Noaptea la ora 11 și ceva, cioc-cioc în ușă la mine la casă. Când mă uit, un securist. Am zis, băi, ce caută securitatea la mine… Eu mă culcasem. Și îmi zice ”îmbrăcați-vă că vă așteaptă domnul președinte Iliescu”. Aici, în spatele casei, era ziua lui Ștefan Iordache, mare artist, înțelegi? Care sta în spatele vilei mele, era vila lui Ștefan Iordache. Păi cum să mă îmbrânc domnule? Ia-ți un training pe dumneata. Cum să mă îmbrânc domnule în trening? Eu mă duc în training. Domnule, se grăbește domnul Iliescu, pleacă. Mi-am luat un training pe mine, avem un training frumos așa pe mine, mi-am pus un fest pe cap, înțelegi? Și mă duc. Era cu doamna Nina. S-a ridicat, m-a pupat, mi-a spus că fac lucruri foarte bune, înțelegi? M-a impresionat atunci.

