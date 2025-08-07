Răsturnare de situație în cazul moștenirii lui Ion Iliescu! Cui i-a lăsat, de fapt, vila din Primăverii

Ion Iliescu s-a stins din viață în data de 5 august, la vârsta de 95 de ani. După o lungă suferință, fostul președinte al României și-a dat ultima suflare, iar acum întrebarea care planează este: cine va moșteni întreaga sa avere? Ion Iliescu nu are moștenitori oficiali, însă s-a speculat că averea îi va reveni „fiului de suflet” al acestuia. Dar se pare că o răsturnare de situație are loc, iar cel puțin vila din Primăverii ar ajunge la altcineva.

Se pare că Ion Iliescu și soția sa, Nina, ar fi decis cu ani în urmă cui îi va reveni vila din cartierul Primăverii. Fostul președinte ar fi dorit ca locuința să ajungă, după moartea sa, în posesia unei persoane care i-a fost alături ani întregi și pe care a considerat-o parte din familie. Despre cine este vorba?

Răsturnare de situație în cazul moștenirii lui Ion Iliescu

Așa cum spuneam, în urmă cu ani de zile, soții Iliescu au căzut de comun acord cu privire la cine va moșteni vila din cartierul Primăverii. Imobilul a ajuns în posesia fostului președinte în anul 1996, atunci când a cumpărat-o cu 7.000 de dolari pe baza unei ordonanțe controversate, pe care premierul de la acel moment, Nicolae Văcăroiu, a semnat-o. În prezent, o locuință similară situată în cartierul Primăverii se vinde cu aproximativ două milioane de euro.

După anul 2024, când Ion Iliescu a terminat cel de-al doilea mandat la Cotroceni, ar fi rămas alături de același ofițer SPP care a stat lângă el ani la rând. Potrivit legii, foștii președinți pot beneficia de pază toată viața, mai ales că dețin secrete de stat deosebit de sensibile. Astfel, Ion Iliescu a rămas în grija aceluiași SPP-ist, iar între cei doi s-a format o legătură foarte apropiată.

Pe baza acestei relații extrem de strânse, Ion și Nina Iliescu ar fi decis, în urmă cu ani de zile, să îi lase ofițerului SPP moștenire vila din Primăverii, potrivit observatornews.ro. Rămâne de văzut dacă într-adevăr el o să fie cel care o va moșteni.

Până acum s-a vehiculat idea că întreaga avere a lui Ion Iliescu va ajunge la Mihai Bujor Sion, „fiul de suflet” al fostului președinte. Deși nu l-a înfiat legal, din 1974, atunci când părinții lui Mihai Bujor Sion au murit într-un accident aviatic, Ion Iliescu i-a devenit tutore și mentor.

