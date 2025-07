Interdicții la concertul lui Jennifer Lopez de la București. Ce trebuie să știe fanii care și-au cumpărat bilet

Duminică, 27 iulie 2025, Jennifer Lopez va concerta în piața Constituției din București. După ce au așteptat ani întregi, fanii au acum ocazia să își vada live idolul. Organizatorii au anunțat ce trebuie să știe spectatorii care și-au cumpărat bilet. Care sunt interdicțiile și regulile spectacolului.

Mult a fost, puțin a mai rămas. Cu mult entuziasm și nenumărate emoții, fanii se pregătesc pentru concertul lui Jennifer Lopez din România. Evenimetnul va avea loc dumincă, 27 iulie 2025, în Piața Constituției din București. Aflată în turneul mondial ”Up All Night Live 2025” – prin Europa și Orient, artista și-a exprimat în mod special dorința de a concerta în fața Casei Poporului.

Ce nu ai voie să faci la concertul lui Jennifer Lopez de la București

Accesul publicului de face începând cu ora 16:00, prin cele două puncte principale: Bulevardul Libertății dinspre Izvor/Bd. Națiunilor Unite și Bulevardul Libertății dinspre Calea 13 Septembrie.

Spectatorii trebuie să aibă în evidență faptul că organizatorii au impus reguli stricte în ceea ce privește accesul la concert. Intrarea se face în baza unui bilet valid și a unui act de identitate. Minorii sub 3 ani nu au voie la concert, iar cei sub 8 ani pot intra gratuit – însă cu condiția să fie însoțiți și cu docmentele doveditoare (copie după certificatul de naștere – format A4 sau digital). Adolescenții între 16 și 18 ani pot intra la concert cu acordul scris al părinților, în două exemplare.

Organizatorii concertului au impus o serie de reguli și măsuri stricte pentru participanți. În caz de incidente sau comportamente inadecvate, spectatorii pot fi evacuați fără rambursarea biletului. De asemenea, este strict interzism accesul în zona evenimentului cu următoarele obiecte:

arme, obiecte ascuțite, instrumente de șoc

alimente și băuturi din afara locației

genți mari, umbrele, scaune, bannere, drone

echipamente foto/video profesionale, tablete, laptopuri

substanțe inflamabile, artificii, animale de companie

Concertul pe care J. Lo îl va susţine în cadrul Festivalului Summer in the City face parte din turneul mondial „Up All Night: Live in 2025”, care marchează revenirea spectaculoasă a cântăreţei pop pe marile scene ale lumii, după o perioadă de pauză în aparițiile live.

