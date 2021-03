Internauții s-au speriat de noul animal al Adelinei Pestrițu „Ceva mai urât nu există pe lume”

După marea pierdere din viața ei, moartea cățelușului său Nobby care i-a fost alături mai bine de un deceniu, Adelina Pestrițu a primit cadou de la soțul ei un alt animal de companie. Majoritatea internauților au fost speriați de înfățișarea lui.

Virgil i-a făcut o surpriză Adelinei Pestrițu, dat fiind faptul că bruneta a suferit foarte tare după ce cățelușa ei s-a stins din viață în urmă cu câteva săptămâni. Soțul vedetei i-a adus acasă o rasă de pisică mai dificil de agreat în societate, anume Sphynxul. Din cauza faptului că nu are blană deloc, pisica este văzută de multe ori cu alți ochi. Adelina Pestrițu spune că această rasă de pisică are nevoie foarte mult de afecțiune.

„Dragii mei prieteni, astazi vreau sa va fac cunostinta cu noul nostru prieten. El este RA, un Sphynx de numai 4 luni, pe care l-am primit in dar de la Virgil. RA a venit in viata mea dupa o pierdere care mi-a lasat un gol imens in suflet. Pe Nobby nu are cum sa o inlocuiasca nimeni si nimic 🤍, o simt pretutindeni! Dar mergem inainte cu speranta ca dorul de ea sa ne fie alinat in timp, se spune ca el le vindeca pe toate. RA se simte deja foarte bine in familia noastra, iar de noi nu mai zic, suntem topiti. Sphynx-ul este o specie rara si sensibila, dar deosebita si cu multe calitati. Sper sa-l primiti cu caldura aici, in familia noastra online, si asta nu doar pentru ca fizic, din lipsa blanitei, are nevoie de ea, ci mai ales pentru ca este un suflet care se hraneste si creste frumos doar cu iubire.

Bine ai venit langa noi, RA! Daca vreti sa-i transmiteti urari de bun venit, le puteti scrie in comentarii! Promit sa i le citesc!”,a scris Adelina Pestrițu pe Instagram în dreptul mai multor fotografii postate cu noul său animal de companie.

Internauții s-au speriat de pisica Adelinei

Oamenii au comentat imediat la seria de fotografii postate de către Adelina Pestrițu: „Doamne, cât este de urâtă/ După ce ai pierdut-o pe Nobby mă așteptam să o înlocuieti cu ceva tot așa pufoșenie drăguță, dar, de fapt, ai trecut la polul opus, ceva ce nu inspiră iubire. Până și Zeny cred că o să rămână mirată de alegerea voastră!/ Ceva mai urât ca ăsta nu poate exista pe lumea asta!/ Mie mi-e frică de el, mai ales noaptea”, sunt câteva dintre comentariile oamenilor.

Un fan a întrebat-o, în comentarii, dacă nu era mai ok să-și cumpere tot un câine, iar Adelina a precizat că vor lua și un câine, dar așteaptă să mai treacă puțin timp, fiind rana deschisă după pierdea lui Nobby.