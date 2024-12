Interviu de pus în ramă cu Aura Șova, câștigătoarea ”Vocea României”, de la PRO TV! ”Am simțit cum îmi pierd cunoștința!” Momentele în care inima i s-a făcut cât un purice

Aura Șova a câștigat Vocea României 2024! Telespectatorii au decis ca trofeul și premiul în valoare de 100.000 de euro să ajungă la concurenta din echipa lui Tudor Chirilă. Marea finală Vocea României, difuzată aseară la Pro TV, a fost lider absolut de audiența. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Aura Șova, câștigătoarea Vocea României 2024, ne-a povestit despre experiența trăită pe parcursul concursului, sfaturile lui Tudor Chirilă, dezvăluind practic rețeta de succes a antrenorului, care s-a dovedit a fi un bun strateg, având în vedere că echipa lui a câștigat pentru a șaptea oară titlul de Vocea României.

Aura Șova consideră muzica hrană pentru suflet, iar talentul l-a moștenit de la părtinți. Este arhitect și visul ei este de a oferi bătrânilor o viață mai bună, prin urmare banii îi va investi pentru a realiza un azil pentru vârstnici. Ce urmează pentru Aura Șova după Vocea României ne-a povestit în detaliu.

Aura Șova: „Am început să plâng și a fost un cumul de emoții foarte greu de explicat”

CANCAN.RO: Vineri seara, telespectatorii au considerat că tu trebuie să fii Vocea României din acest sezon. Cum a fost pentru tine acest maraton de emoții și punctul culminant când ai aflat că ai câștigat?

Aura Șova: Eu m-am pregătit ca la fiecare etapă să ies poate fără să câștig. Vreau să spun că din prima etapă, m-am gândit că nu e neapărat să întorc vreun scaun. Și totuși cumva am reușit să ajung până în finală, iar eu am considerat că a fost o finală atât de strânsă, încât dacă aș fi fost un telespectator mi-ar fi fost foarte greu să aleg cu cine aș fi putut vota. Toate momentele au fost excepționale.

Iar în clipa în care am văzut că ușor-ușor se alege locul patru, locul trei și am rămas în ultimii doi știu că m-am uitat la Robert, Robert la mine. Ne-am privit în ochi și am zis: sunt eu sau tu, dar felicitări, suntem ultimii doi! Bravo! Și am început amândoi să plângem. Și în clipa în care mi-am auzit numele, am simțit cum îmi pierd un timp cunoștința. Am fost foarte entuziasmată, dar nu am conștientizat pe moment. A fost un șoc, am disociat, nu-mi dădeam seama ce se întâmplă. Cine-i doamna asta frumoasă? O știu! A…e Lara Fabian! Sunt mare fan, nu știam cum să mă comport. Am început să plâng și a fost un cumul de emoții foarte greu de explicat.

Aura Șova: „Acolo cred că am avut cel mai câștigat moment”

CANCAN.RO: În ceea ce privește piesele pe care le-ai cântat în finală, ai mers pe mâna lui Tudor Chirilă sau le-ați ales împreună?

Aura Șova: Piesele din finală au fost alese împreună cu Tudor. Ce m-a bucurat foarte mult a fost că Tudor a avut încredere în mine să vin cu propuneri diverse și mi-a și spus: “Hai să închidem cercul împreună. Tu ai început cu folclorul și îți dau de data asta ocazia să o încheiem tot în stilul ăsta, ca să aducem aminte cu ce ai început!” Și mi-a dat temă pentru acasă să caut ceva mai puternic, dar ușor asemănător cu ce am adus în blinduri.

Și întâmplarea a făcut fix cu o seară înainte de a lua decizia pe ce piese să mergem, adică duminică, imediat după semifinală, una dintre cele mai bune prietene a venit lângă mine și mi-a arătat acea variantă de la “Vai, sărmana turturică”. Aceea a fost piesa pe care am ales-o eu. Și când am văzut că Tudor ziua următoare a fost total de acord, m-am bucurat și mi-a spus că-mi dă frâu liber și acolo cred că am avut cel mai câștigat moment.

CANCAN.RO: La audițiile pe nevăzute ai întors toate scaunele antrenorilor. De ce l-ai ales totuși pe Tudor Chirilă?

Aura Șova: Adevărul este că eu am fost fan Tudor Chirilă împreună cu toată familia, dintotdeauna fan Vama Veche, Vama, dar nu l-am apreciat pe el, doar ca artist, ci și ca om. L-am urmărit de-a lungul timpului, am văzut cum gândește, ce simte, în ce crede și am simțit că o să rezonăm foarte bine și că o să lucrăm împreună. Am apreciat foarte mult la el faptul că e un perfecționist, iar eu caut treaba asta în oamenii cu care lucrez.

Tudor Chirilă: „Asta e doar o confirmare a faptului că Tudor Chirilă este un foarte bun strateg”

CANCAN.RO: A contat în alegerea ta, faptul că are în palmares mai mulți câștigători din sezoanele anterioare ale emisiunii?

Aura Șova: O să fiu sinceră și cred că într-o oarecare măsură da, pentru că asta e doar o confirmare a faptului că el este un foarte bun strateg, dar înainte de orice, eu mi-am dorit să colaborez cu el și să-l cunosc ca om, ca antrenor și ca artist. Am vrut să învăț ceva de la el.

CANCAN.RO: Cum a fost colaborarea cu el pe perioada concursului? Care sunt punctele lui forte? Ce trebuie să știe viitorii concurenți despre antrenorul Tudor Chirilă?

Aura Șova: Eu m-am înțeles foarte bine cu Tudor. Plusul pe care simt că l-am avut a fost faptul că avem o personalitate destul de asemănătoare. Ce e important de menționat este că Tudor nu este ușor de mulțumit, lucru care este foarte bun. Avem mereu de muncit foarte mult înainte de un moment. Deciziile se iau cu multă răbdare, deci ce aș putea să recomand mai departe unor noi concurenți din echipa Tudor va fi să aibă încredere în proces. Este în regulă ca Tudor să nu fie din prima mulțumit pentru că el știe cel mai bine.

CANCAN.RO: Care ți-a fost cel mai greu moment în acest concurs? Ai avut și momente de plâns când ai simțit că nu mai poți?

Aura Șova: Cea mai grea perioadă de fapt a fost perioada aceasta a live-urilor și cu siguranță finala. Săptămâna de pregătire pentru finală a fost cea mai dificilă, pentru că am acumulat un nivel de oboseală foarte mare și a trebuit să învăț mai mult ca niciodată să-mi conserv energia, vocea, cât să vorbesc, cât să cânt, cum. Și inclusiv partea emoțională, să te pregătești pentru absolut orice. Asta a fost foarte dificil, dar până la urmă realizabil. Trebuie să ai o minte și un suflet destul de disciplinat să faci față.

CANCAN.RO: Ce urmează pentru tine după Vocea României având în vedere că ești arhitect, dar cânți și într-o trupă de coveruri la evenimente private?

Aura Șova: Cred că putem să echilibrăm toate aceste profesii cu pasiuni. Adevărul e că în ultima perioadă roata s-a învârtit în favoarea muzicii și în ultimele șase luni am făcut mai mult muzică decât arhitectură. Dar consider că pot face un echilibru din asta, pentru că mereu am fost învățată cu multă muncă și disciplină și am un mod structurat de a le pune în program într-o anumită zi.

Aura Șova: „Am urmat Arhitectura pentru a reuși să fac un azil de bătrâni”

CANCAN.RO: Pasiunea pentru muzică o ai de mică și ai moștenit-o de la părinți. Ai participat la diverse concursuri în copilărie. De ce nu ai continuat pe acest drum și ai ales să studiezi Arhitectura?

Aura Șova: Eu am considerat toată viața că muzica este o hrană pentru suflet și adevărul e că nu doar eu, ci și toți frații mei mai mari au talent muzical. Cântăm vocal sau la un instrument. Părinții m-au încurajat să fac muzică, mi-au spus că aș putea să urmez orice vreau în viață, atâta timp cât sunt serioasă și muncesc suficient. Dar având-o pe bunica tot timpul alături mi s-a dezvoltat această dragoste pentru vârstnici, mi-am propus să am un scop în viață, ceva mai presus decât mine și atunci mi-am creat o strategie de viață. Vocea mea să reprezinte calea prin care eu să transmit un mesaj, ceea ce studiez să fie instrumentul cu care să realizez acel mesaj și inclusiv să-l concretizez și anume Arhitectura.

Am urmat Arhitectura pentru a reuși să fac un azil de bătrâni ca să onorez toți bătrânii sau cât de mulți bătrâni pot să-i îngrijesc așa cum este îngrijită bunica care curând va face 100 de ani și astfel am ajuns în punctul în care am terminat facultatea, mi-am făcut diploma azil de bătrâni, am intrat la doctorat și am început să studiez cum arhitectura influențează modul de vindecare sau de îngrijire a bătrânilor în spitale, în centre de azil de bătrâni. Și a fost un moment în care am zis că o să mă folosesc de vocea mea, să îmi fac foarte clar mesajul auzit.

CANCAN.RO: Ce te-a determinat să te înscrii la Vocea României? Spuneai că bunica ta este o inspirație pentru tine. Ce sfat ți-a dat în acest sens?

Aura Șova: Bunica m-a sfătuit să am mereu sufletul curat, să cred în Dumnezeu și să mă bucur pentru orice s-ar întâmpla. Și cred că de la ea am obținut și am moștenit această liniște interioară, pentru că eu am crezut că o să-mi transmit mesajul doar o dată și o să am doar șansa asta: o singură dată. Și am trăit fiecare clipă ca fiind ultima. Am trăit foarte mult în prezent și cred că asta m-a ajutat foarte mult.

CANCAN.RO: Ce vei face cu premiul de 100.000 de euro de la Vocea României?

Aura Șova: Nu mă așteptam 100% să câștig acest premiu. Mi-am dorit, dar nu, nu credeam că o să am parte neapărat de asta. Nu mi-am făcut un plan foarte concret, dar cu siguranță o să-l investesc în această direcție și o să caut să fac ceva în așa fel încât să concretizez visul legat de bătrâni, de vârstnici. Aici va rămâne de văzut, dar instrumentele sunt, strategia mai trebuie făcută mai mult.

Aura Șova, câștigătoarea Vocea României 2024, va fi pe scena Untold 2025

CANCAN.RO: Îți dorești o colaborare muzicală cu Tudor Chirilă? Ați stabilit ceva pentru următoarea perioadă?

Aura Șova: Eu îmi doresc foarte mult să colaborez cu Tudor Chirilă în continuare. Momentan încă nu am stabilit, dar cred că dacă Tudor va binedispune o să-mi facă o astfel de propunere. În orice caz, el mi-a spus că ușa lui mereu va rămâne deschisă pentru orice fel de sfat și doar dacă rămânem la atât eu sunt cea mai fericită.

În perioada următoare știu că în luna ianuarie eu împreună cu ceilalți finaliști la Vocea României o să avem concert la Berăria H pe 21 ianuarie și asta abia aștept. Sunt foarte curioasă cum se va desfășura de fapt, iar totodată aseară am înțeles că o mare surpriză pentru câștigător va fi să cânte la Untold, acum în 2025. Deci avem de muncit pentru Untold.

CANCAN.RO: Unde vei petrece sărbătorile?

Aura Șova: De Crăciun cu siguranță acasă, la bunica, la Poduri, la Rosăești. O să mă duc să cânt la biserică, probabil și la Casa Culturală, o să mă gândesc cât timp o să am să pregătesc ceva, iar Revelionul o să-l petrec împreună cu formația mea în The Pub Universitate, aici, în București, unde o să cântăm de Revelion.

CANCAN.RO: Ce rezoluții ai pentru 2025?

Aura Șova: În 2025 vreau să găsesc un echilibru pe care acuma trebuie să-l caut între muzică la un alt nivel, în calitate de câștigător Vocea României 2024 și asistent doctorand care adoră să predea în Facultatea de Arhitectură.

Foto: PRO TV

