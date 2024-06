Interviu emoționant cu fiul regretatului actor, Costel Constantin: ”I-a fost foarte greu! N-a mai rezistat!”

Moartea celebrului actor Costel Constantin a adus multă tristețe în rândul celor care l-au iubit și apreciat. Acum, la trei săptămâni de la deces, fiul său, Tudor și-a deschis sufletul într-o ediție specială Altceva cu Adrian Artene. În cadrul interviului, celebrul rugbist a dezvăluit ce nu a apucat să-i spună tatălui său, dar și cât de greu i-a fost actorului în ultima perioadă a vieții.

Duminică, 9 iunie, a fost lansată o nouă ediție a podcast-ului Altceva, cu Adrian Artene. De această dată, pe scaunul invitatului s-a aflat Tudor Constantin, fiul regretatului actor Costel Constantin. „Uriașul din Carpați” a discutat deschis și sincer despre viața tatălui său, dar a vorbit despre regretul că nu a petrecut suficient timp alături de părintele său.

Fiul lui Costel Constantin spune care este cel mai mare regret al său

În cadrul podcastului, Tudor Constantin a dezvăluit că unul dintre cele mai apăsătoare regrete ale sale este faptul că a aflat de moartea tatălui său de la o cunoștință care văzuse știrea la televizor. În plus, celebrul rugbist și-ar fi dorit să fie mai apropiat de părintele său.

„Din nefericire, viața are o viteză îngrozitoare și uităm lucrurile astea foarte repede. Repet, am spus că de multe ori mă gândeam că este acolo, foarte bine. Mă amuzam, făceam o glumă, dar îmi era bine. Sau nu îmi era rău. Acum mi-am dat seama pentru prima oară că el nu mai există, nu mai este” , spune Tudor Constantin.

„Vă apasă că nu ați apucat să vă luați rămas bun?”, îl întreabă Adrian Artene.

„Da, îmi pare foarte rău. Mă bucur că am rugat-o sau am împins-o, mai bine spus, pe Cristina să-l sune. Îi tot spuneam să-l mai sune, ei vorbeau foarte des. Recunosc că da, am un regret că nu am fost mai apropiat”, a mai dezvăluit fiul regretatului actor.

În plus, Tudor Constantin a mărturisit că tatăl său întreba de el deseori. Chiar dacă nu au fost apropiați, rugbistul știe că Costel Constantin era un om dedicat meseriei sale, așa că nu avea cum să le împartă pe toate.

„Întreba de mine, era un tip isteț. Păcat. Costel era un actor extraordinar și în viața de zi cu zi. Eu cred că tata s-a stins împăcat pentru el. Costel era un tip extraordinar, foarte puternic și un actor nemaipomenit. Cred că s-a gândit mult la el, dar trebuia să se gândească numai la el, un actor foarte bun întâi se gândește la el, nu la ceilalți. Evident, este printre picături și tată, și soț, și ce mai apucă să fie. Dar, da, cred că s-a stins împăcat. I-a fost foarte greu după ce și-a pierdut partenera, pe Mihaela, și nu a mai rezistat” , a mai spus Tudor Constantin în cadrul podcastului Altceva cu Adrian Artene.

