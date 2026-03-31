Întoarsă în România, „profa” Loredana spune ce s-a întâmplat, de fapt, la Survivor. Ce i-a făcut Alberto: „Din păcate, e adevărat”

De: Denisa Crăciun 31/03/2026 | 11:51
Ce spune Loredana Pălănceanu, după ce a fost eliminată de la Survivor

Loredana Pălănceanu a fost eliminată de la emisiunea Survivior România 2026. Concurenta a rezistat în Republica Dominicană 12 săptămâni. Ea a fost trimisă la duel de Alberto, colegul ei Războinic. 

Concurenta Loredana Pălănceanu nu a câștigat premiul cel mare, așa cum și-a dorit. Profesoara de matematică s-a duelat cu Ramona și asta pentru că Alberto – din postura de câștigător al colanului de imunitate – a decis să o nominalizeze pe Loredana,  considerând-o un real pericol în etapele următoare. După ce a revenit în România, aceasta a transmis pe pagina ei de Facebook un mesaj emoționant, oferind totodată lămuriri cu privire la parcursul ei.

De ce a fost trimisă la duel Loredana

Loredana Pălănceanu a devenit cunoscută pe platforma TikTok, acolo unde predă matematică. Prin inteligența de care a dat dovadă și nu numai, a fost aleasă să participe la faimoasa emisiune Survivor 2026. Ajunsă în Republica Dominicană, a fost determinată să lupte până la ultima probă pentru a câștiga marele premiu pus în joc. Din păcate pentru ea, planurile i-au fost date peste cap și asta pentru că duminică, 29 martie, a fost eliminată, după ce a fost trimisă la duel împotriva Ramonei.

Alberto, câștigătorul colanului, a votat-o pe ea să meargă la duel, în timp ce tribul a nominalizat-o pe Ramona. Strategia gândită de Alberto a fost făcută astfel încât Loredana să plece acasă. Actorul a trimis-o pe ea la duel pentru că a considerat-o cea mai bună Războinică, dorind să rămână fără concurență puternică, mai ales că unificarea bate la ușă și individualele urmează să înceapă.

Ce spune Loredana Pălănceanu despre participarea la Survivor România

După ce a revenit în România, fosta concurentă a transmis un mesaj pe Facebook, despre participarea la emisiune. Ea a ținut să le mulțumească fanilor ei, dar a făcut și câteva clarificări. Profa a explicat că nu s-a gândit la dezamăgirea pe care a simțit-o după ce a fost trimisă la duel, considerând-l vinovat, evident, pe Alberto.

Acesta a fost parcursul meu în Survivor România. 💛
Vă mulțumesc din suflet pentru susținere.
În ambele jocuri de la duel am dat tot ce am avut mai bun, dar pur și simplu acea minge nu a vrut deloc să intre în coș… Așa a fost să fie. Am luptat de fiecare dată și sunt mândră că am ajuns până aici.
Sunt profesoară de matematică, nu sportivă de performanță și totuși am reușit să aduc, dintre fete, cele mai multe puncte echipei. Din păcate, nu am reușit să calculez și dezamăgirea pe care am simțit-o când am fost propusă la duel.
Plec cu fruntea sus și cu recunoștință pentru tot ce am trăit aici. Vă ❤️, a scris Loredana Pălănceanu.

