Intră în acţiune TOP 25 vedete care fac spectacol în această toamnă! Iuliana Pepene, Antonia sau Bianca Drăguşanu o „ard” cu pletele-n vânt în cel mai provocator mod posibil

A venit toamna, iar adierile capricioase de sezon joacă feste vedetelor. Fie că au ieșit să-și mențină condiția fizică, fie că aleargă pe tocuri, grăbite, dintr-un loc în altul, acestea au oferit un adevărat spectacol vizual. Așa că, fiți pe fază, pentru top 25 al frumuseților autohtone surprinse cu părul în… vânt. Dovadă că naturalețea poate fi mai cuceritoare decât orice coafură fixată impecabil. CANCAN.RO vă oferă imagini în exclusivitate.

Temperaturile mai răcoroase și adierile capricioase de sezon transformă ieșirile în aer liber într-o adevărată provocare pentru păstrarea coafurii perfecte. Pentru vedetele autohtone acest mic inconvenient reprezintă însă uneori un adevărat atuu. Și anume, părul lăsat liber, răvășit de vânt, creează imagini spectaculoase, pline de naturalețe.

Top 25 al vedetelor care aleargă cu…părul în vânt

Dive consacrate, precum Bianca Drăgușanu, Delia, Antonia sau Nicoleta Luciu, sau artiste fresh, precum Sore sau Otniela, toate au demonstrat un lucru. Și anume, că farmecul lor nu stă doar în buclele perfecte sau în fixativul care rezistă ore întregi, ci și în șuvițele rebele și-n libertatea de a alerga cu zâmbetul pe buze.

Din topul vedetelor cu „părul în vânt”, unele surprinse alergând în adidași pentru întreținerea fizică, în colanți sau în ținute sport, iar altele fugind pe tocuri dintr-un loc în altul, pe lângă numele mai sus-menționate, mai fac parte și Gianina Ilieș, Iuliana Pepene, Adela Popescu, Ilinca Vandici, Laurette, Roxana Vancea, Andreea Bălan, Cristina Ich, Anna Lesko, Cosmina Păsărin, Roxana Ciuhulescu, Sylvia, Teodora Stoica, Lili Sandu, Brigitte Sfăt, Diana Dumitrescu, Alina Chivulescu, Simona Gherghe, Raluca Ogică, Otniela.

Avem dovada că frumusețea nu se măsoară doar în ținute elegante sau machiaj sofisticat și o coafură impecabilă, ci și în momene simple și naturale. Iar imaginile spun totul.

Bianca Drăgușanu, lidera topului

Îmbrăcată și-n colanți, Bianca Drăgușanu, lidera topului, are acel look de divă care impresionează. Părul lung și bogat, chiar și prins la spate, îi conferă acea aură de star de cinema, iar în mișcare capătă un efect spectaculos.

Delia Matache, nonconformistă și plină de energie, emană personalitate chiar și atunci când iese la alergat.

Antonia, de o frumusețe exotică și cu un chip angelic, ocupă și ea un loc de frunte în acest top. Top în care a intrat și Teodora Stoica, nimeni alta decât fiica lui MM Stoica, șeful de la FCSB. Tânăra are, la rându-i, un farmec aparte, în orice ipostază în care e surprinsă.

Câteva cuvinte și despre prezentatoarele TV ce au oferit un adevărat spectacol în bătaia vântului. Iuliana Pepene are un stil fresh și este extrem de sexy, în timp ce Ilinca Vandici are un aer softisticat chiar și atunci când aleargă.

O surpriză plăcută o constituie și Nicoleta Luciu. După ani de zile în care a dispărut din lumina reflectoarelor, aceasta revine și nu oricum. Fosta miss România are și-n prezent o frumusețe răvășitoare.

NU RATA ȘI: PE INSTA PĂPUȘĂ, PE STRADĂ MĂTUȘĂ! TOP 40 SEXY-VEDETE “CU MASCĂ, FĂRĂ MASCĂ”. PE CE LOCURI SUNT INNA, VICA BLOCHINA ORI DANIELA GYORFI

CITEȘTE ȘI: TOP 50 SEXY-VEDETE LA MARE, LA SOARE, ÎN POZIȚIILE CELE MAI… PROVOCATOARE. CE LOCURI OCUPĂ ANDREEA BĂNICĂ, LOREDANA CHIVU SAU BIANCA DRĂGUȘANU

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.