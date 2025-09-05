Întrebarea banală care l-a blocat pe Nicușor Dan: ”Am uitat”

La mai bine de trei luni de la instalarea în funcția de președinte al României, Nicușor Dan continuă să transmită un mesaj contradictoriu în privința organizării interne a mandatului său. Deși în mod tradițional primele 100 de zile sunt văzute ca o perioadă definitorie pentru stabilirea priorităților și a stilului de guvernare, actualul șef al statului lasă impresia unei adaptări lente, cu multe necunoscute încă nerezolvate.

Dacă pentru unii observatori acest stil reflectă personalitatea unui președinte mai degrabă pragmatic și detașat de formalități, pentru alții reprezintă un semnal de slăbiciune și lipsă de direcție. În contextul politic actual, în care societatea așteaptă răspunsuri rapide la probleme urgente, lentoarea adaptării de la Cotroceni riscă să erodeze capitalul de încredere acumulat în campanie.

Întrebarea banală care l-a blocat pe Nicușor Dan

Nicușor Dan a trecut printr-un episod surprinzător atunci când a fost întrebat în ce birou își desfășoară activitatea la Palatul Cotroceni. Întrebarea, aparent banală, l-a pus în dificultate, iar răspunsul a fost că nu își amintește dacă lucrează în încăperea folosită cândva de fostul președinte Ion Iliescu sau în cea utilizată de Traian Băsescu.

„N-am avut timp să îmi aleg un loc preferat. Am primit un birou, m-am obișnuit cu el, din când în când mai ies o terasă, dar asta e tot. Mi s-a spus, dar am uitat. La etajul 2, asta sunt sigur că văd în fiecare zi cum domnul de la pază apasă”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a precizat doar că biroul său se află la etajul al doilea al Palatului, dar a evitat să indice exact ce încăpere i-a fost atribuită. Acest detaliu a rămas, astfel, neclar, în ciuda faptului că biroul prezidențial este un element central al activității oficiale.

Episodul a avut loc în contextul în care șeful statului a vorbit despre acomodarea sa cu spațiile din Palatul Cotroceni. El a menționat că nu a explorat clădirea și nu a vizitat decât rareori anumite săli, concentrându-se în special pe biroul primit și pe activitățile de lucru zilnic.

Această lipsă de preocupare pentru detalii organizatorice s-a reflectat și în programul său de activitate. Din cele aproximativ 100 de zile de mandat, aproape o treime au fost dedicate concediilor sau perioadelor de odihnă, fapt care a alimentat criticile legate de ritmul lent de instalare la Cotroceni. În timp ce predecesorii săi au folosit debutul mandatelor pentru a proiecta o direcție clară, Nicușor Dan a părut mai degrabă preocupat să se familiarizeze pas cu pas cu structura administrativă a instituției.

O altă temă nerezolvată privește locuința prezidențială. În mod obișnuit, șeful statului beneficiază de o reședință oficială pusă la dispoziție de stat, cu măsuri de securitate bine stabilite. În cazul actualului președinte, tranziția nu s-a produs încă în totalitate. Acesta continuă să locuiască în spațiul personal, unde autoritățile au fost nevoite să organizeze ad-hoc dispozitivele de protecție. Deși situația a fost între timp stabilizată, decizia finală privind mutarea într-o reședință oficială nu a fost luată.

