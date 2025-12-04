Acasă » Știri » Invazie de meduze la Marea Neagră. Ce se întâmplă în această perioadă

04/12/2025 | 15:09
Meduzele au invadat Marea Neagră / Sursa foto: Freepik

Fenomen bizar în Marea Neagră! În această perioadă, țărmul este invadat de un număr neobișnuit de mare de meduze, o situație rar întâlnită la începutul lunii decembrie. Temperaturile apei sunt mult mai ridicate decât ar fi normal pentru acest moment al anului, iar acest lucru a dat peste cap ritmul obișnuit al vieții marine.

În această perioadă, pe litoralul Mării Negre are loc un fenomen neobișnuit pentru începutul iernii: apariția unui număr foarte mare de meduze, conform Observator. Temperaturile ridicate ale apei, mult peste valorile normale pentru luna decembrie, au perturbat ciclul natural al vieții marine.

Apa mării, care ar trebui să aibă aproximativ 6 grade în această perioadă, ajunge acum la 12-13 grade. Biologii atrag atenția că încălzirea climatică influențează comportamentul speciilor marine, iar unele tipuri de pești întârzie migrația către zone mai adânci.

Meduzele observate cel mai des sunt din specia Aurelia aurita, des întâlnită în Marea Neagră. Acestea rezistă bine la temperaturi mai scăzute, însă apa caldă le permite să se înmulțească rapid, extinzându-se în număr mare chiar și în sezonul rece. Schimbările climatice transformă ritmul natural al ecosistemului marin, iar iarna pare să se instaleze tot mai târziu în apele Mării Negre.

Sursa foto: Freepik

Ce sunt meduzele

Meduzele sunt organisme marine fascinante, vechi de peste 500 de milioane de ani, fiind unele dintre cele mai vechi forme de viață de pe planetă. Fac parte din categoria celenteratelor și sunt alcătuite în mare parte din apă, aproximativ 95% din compoziția lor, motiv pentru care par transparente și extrem de fragile.

Deși nu au creier, sistem nervos central sau organe complexe, meduzele supraviețuiesc printr-un mecanism simplu: reacționează la stimuli prin intermediul unor celule nervoase distribuite în corp. Se deplasează lent, prin pulsații, însă sunt purtate cel mai adesea de curenții marini.

Meduzele au un rol foarte important in ecosistem. Contribuie la controlul populațiilor de plancton și organisme mici de care se hrănesc, reprezintă hrană pentru anumite specii de pești, broaște țestoase marine sau păsări de coastă și reciclează nutrienții în mediul acvatic, contribuind la echilibrul lanțului trofic.

