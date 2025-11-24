Românii cer interzicerea petardelor și artificiilor. Petiția a fost semnată deja de 9.000 de bucureșteni

Petardele reprezintă un subiect controversat și deranjant pentru o mulțime de români. Un număr impresionant de bucureșteni au semnat în doar patru zile o petiție pentru interzicerea petardelor și artificiilor, inițiată de consiliera REPER Andreea Leonte. Află toate detaliile în articol!

Acest demers al consilierei REPER a fost inițiat pentru protejarea animalelor. Atât animalele de companie, cât și cele sălbatice, sunt speriate de zgomotul puternic al petardelor și artificiilor.

„Am depus în Consiliul General un proiect pentru interzicerea petardelor şi artificiilor în Bucureşti, pentru a proteja animalele. Cere-i şi tu primarului general şi consilierilor generali să îl voteze. (…) Pentru animalele de companie şi cele sălbatice, zgomotul puternic al petardelor şi artificiilor este un coşmar. Studiile confirmă că animalele suferă un stres sever, atacuri de panică şi chiar afecţiuni cardiace. Sute de animale de companie fug de acasă în fiecare an, speriate de zgomote, multe fiind accidentate sau pierdute definitiv. Acest proiect recunoaşte suferinţa lor şi acţionează pentru a o preveni”, se explică în petiţie.

Românii cer interzicerea artificiilor

De asemenea, artificiile și petardele reprezintă un pericol și pentru oameni și mediu. Andreea Leonte a transmis că există o mulțime de cazuri în care copiii s-au accidentat din cauza folosirii petardelor și a altor materiale pirotehnice.

„Cazurile cele mai grave ajung la ştiri a doua zi şi atunci ne dorim cu toţii să le fi putut preveni. Efectele negative asupra sănătăţii nu se opresc aici. Exploziile eliberează în aer un nor toxic de particule fine (PM2.5) şi metale grele, care agravează afecţiunile respiratorii. De asemenea, utilizarea neconformă duce anual la numeroase accidente şi vătămări corporale grave. Tranziţia către alternative moderne – spectacole de lasere, drone sau proiecţii video – reprezintă o formă de divertisment la fel de spectaculoasă, dar sigură, nepoluantă şi prietenoasă cu animalele”, a transmis reprezentanta REPER.

Ce oraș nu va avea artificii de Revelion

Constanța este orașul care se alătură locurilor fără artificii în noaptea dintre ani. Primarul Vergil Chițac a transmis că a decis să renunțe la spectacolul pirotehnic de Revelion pentru a proteja mediul și animalele.

„Anul acesta nu vom organiza un foc de artificii pentru că ne dorim să protejăm animalele. Eu sunt iubitor de animale și cunosc impactul pe care îl au artificiile asupra lor“, a declarat primarul Constanței, Vergil Chițac.

