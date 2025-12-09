Acasă » Știri » Ioana Blaj, în doliu! Tatăl actriței a murit: ”Sunați-i dacă îi mai aveți!”

Ioana Blaj, în doliu! Tatăl actriței a murit: ”Sunați-i dacă îi mai aveți!”

De: Irina Vlad 09/12/2025 | 20:37
Ioana Blaj, în doliu! Tatăl actriței a murit: ”Sunați-i dacă îi mai aveți!”
Actrița Ioana Blaj este în doliu/ sursă foto: social media

Ioana Blaj, nora producătoarei Ruxandra Ion, trece prin momente delicate. Cu doar câteva săptămâni înainte de Crăciun, actrița se pregătește să își conducă tatăl pe ultimul drum. 

Când credea că toate lucrurile s-au așezat în viața ei, Ioana Blaj trece acum printr-o cumpănă. Pauza profesională pe care și-a luat-o în urmă cu un an a fost cu folos pentru familia sa, însă nimic părea să prevestească ceea ce urma să se întâmple pe final de an.

Ioana Blaj este în doliu

Este un final de an greu pentru Ioana Blaj, după ce tatăl ei s-a stins din viață. Actrița a anunțat moartea părintelui pe o rețea de socializare, acolo unde a transmis un mesaj dureros. De asemenea, și-a îndemnat prietenii virtuali să își prețuiască părinții.

„Tata a plecat astăzi. Drum lin, dragul meu iubit! Sunați-i dacă îi mai aveți!”, a scris Ioana Blaj pe o rețea de socializare.

Ioana Blaj a luat o pauză de la actorie

Ioana Blaj și Ducu Ion s-au căsătorit  în anul 2019, după venirea pe lume a celor doi copii ai lor. Viața de familie a pus pe pauză cariera de actriță, lucru de care este mândră. Repețițiile de la teatru au fost înlocuite de vacanțele în patru, iar escapadele în doi au devenit mai esențiale ca niciodată.

Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Pentru a avea timp de copii și soț, actrița și-a schimbat radical viața. În cadrul unui interviu acordat pentru CANCAN.RO, Ioana Blaj a povestit cum arată viața ei în rolul de mamă a doi băieți- vezi AICI.

”Copiii cred că vin să întregească o relație și o familie. Mi se par o binecuvântare de la un capăt la altul și n-au făcut altceva decât să ne facă relația și mai stabilă decât era”, a spus actrița.

„Mama telenovelelor româneşti” are o noră devotată: s-a retras din proiectele TV, iar acum… Ioana Blaj a făcut un pas important: „Ne-am luat și am plecat”

Ce se întâmplă cu Ioana Blaj, Alice din ”Lia, soția soțului meu”, după ce a renunțat la roluri: ”Astea sunt rezultatele!” Dezvăluirea care-i va ține pe jar pe fanii ei

Tags:
Iți recomandăm
Un italian de 92 de ani i-a lăsat toată averea badantei sale, pe care o cunoștea de 5 zile. Care este motivul uluitor
Știri
Un italian de 92 de ani i-a lăsat toată averea badantei sale, pe care o cunoștea de 5…
Marius Tucă Show începe miercuri, 10 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
Știri
Marius Tucă Show începe miercuri, 10 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr.…
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru...
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
„Iadul de la Nuci”, locul unde zeci de animale subnutrite au fost găsite în pragul morții. „Cazul ne-a amuțit”
Adevarul
„Iadul de la Nuci”, locul unde zeci de animale subnutrite au fost găsite...
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”
Digi24
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în...
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită...
Parteneri
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n...
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a luat o decizie controversată
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie să organizezi alegeri în Ucraina
Digi 24
Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie să organizezi alegeri în Ucraina
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu a găsit loc de parcare
Digi24
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu...
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
go4it.ro
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
Descopera.ro
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Un italian de 92 de ani i-a lăsat toată averea badantei sale, pe care o cunoștea de 5 zile. Care este ...
Un italian de 92 de ani i-a lăsat toată averea badantei sale, pe care o cunoștea de 5 zile. Care este motivul uluitor
Marius Tucă Show începe miercuri, 10 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. ...
Marius Tucă Show începe miercuri, 10 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
Reacția virală a unui blogger olandez după ce a vizitat pentru prima dată România: ”Mergi, înainte ...
Reacția virală a unui blogger olandez după ce a vizitat pentru prima dată România: ”Mergi, înainte să judeci!”
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: ”Era subnutrită, lovită ...
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: ”Era subnutrită, lovită la cap și ochi”
Prințul Harry ar putea să nu mai beneficieze de pază plătită din bani publici. Reacția neașteptată ...
Prințul Harry ar putea să nu mai beneficieze de pază plătită din bani publici. Reacția neașteptată a fiului Regelui Charles
Nouria Nouri, implicată într-un accident rutier! Șoferul vinovat a fugit de la fața locului
Nouria Nouri, implicată într-un accident rutier! Șoferul vinovat a fugit de la fața locului
Vezi toate știrile
×