Ioana Blaj, în doliu! Tatăl actriței a murit: ”Sunați-i dacă îi mai aveți!”

Ioana Blaj, nora producătoarei Ruxandra Ion, trece prin momente delicate. Cu doar câteva săptămâni înainte de Crăciun, actrița se pregătește să își conducă tatăl pe ultimul drum.

Când credea că toate lucrurile s-au așezat în viața ei, Ioana Blaj trece acum printr-o cumpănă. Pauza profesională pe care și-a luat-o în urmă cu un an a fost cu folos pentru familia sa, însă nimic părea să prevestească ceea ce urma să se întâmple pe final de an.

Ioana Blaj este în doliu

Este un final de an greu pentru Ioana Blaj, după ce tatăl ei s-a stins din viață. Actrița a anunțat moartea părintelui pe o rețea de socializare, acolo unde a transmis un mesaj dureros. De asemenea, și-a îndemnat prietenii virtuali să își prețuiască părinții.

„Tata a plecat astăzi. Drum lin, dragul meu iubit! Sunați-i dacă îi mai aveți!”, a scris Ioana Blaj pe o rețea de socializare.

Ioana Blaj a luat o pauză de la actorie

Ioana Blaj și Ducu Ion s-au căsătorit în anul 2019, după venirea pe lume a celor doi copii ai lor. Viața de familie a pus pe pauză cariera de actriță, lucru de care este mândră. Repețițiile de la teatru au fost înlocuite de vacanțele în patru, iar escapadele în doi au devenit mai esențiale ca niciodată.

Pentru a avea timp de copii și soț, actrița și-a schimbat radical viața. În cadrul unui interviu acordat pentru CANCAN.RO, Ioana Blaj a povestit cum arată viața ei în rolul de mamă a doi băieți- vezi AICI.

”Copiii cred că vin să întregească o relație și o familie. Mi se par o binecuvântare de la un capăt la altul și n-au făcut altceva decât să ne facă relația și mai stabilă decât era”, a spus actrița.

