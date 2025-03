„Mama telenovelelor româneşti” are o noră devotată: s-a retras din proiectele TV, iar acum… Ioana Blaj a făcut un pas important: „Ne-am luat și am plecat”

Actrița Ioana Blaj și producătorul Ducu Ion formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz. Au devenit oficial soț și soție în 2019, după venirea celor doi copii în viața lor. Vara trecută, nora Ruxandrei Ion a decis să ia o pauză profesională, pentru a avea timp de ea și de familie. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Ioana Blaj a povestit cum le-au schimbat copiii viața și cum s-au adaptat ei la rolul de părinți. Adoră vacanțele în formulă de patru, cum a fost și cea de luna trecută, în Italia, la schi, dar și escapadele în doi. Ea vine cu propunerile, el cu planificările.

Dacă pe schiuri s-a urcat prima oară în adolescență și are experiență deplină, de dragul copiilor, Ioana și Blaj au mai făcut un pas în urmă cu 5 ani, când s-au apucat de snowboard.

Ioana Blaj: “Filip încă nu e pregătit să lase fotbalul pentru actorie”

CANCAN.RO: Ai tras vreo sperietură pe pârtie?

Ioana Blaj: Nu. Schiez din clasa a IX-a, de pe la 15 ani. Pe băieți i-am pus pe schiuri de la 2 ani și câteva luni spre 3 ani pe amândoi. De 5 ani m-am apucat de snowboard. Păi în momentul în care Tudor a învățat să schieze, noi ne-am pus amândoi pe placă și eu și Ducu. Până atunci eram pe schiuri și am zis dacă tot stăm cu copilul să învețe, hai să învățăm și noi ceva nou.

CANCAN.RO: Este vreunul dintre băieți tentat de actorie?

Ioana Blaj: Nu neapărat. Filip, spre exemplu, cel mare, mi-a spus că i-ar plăcea să încerce niște cursuri de actorie pentru că niște colegi de-ai lui și prieteni foarte buni au început să facă și e tentat, doar că s-ar suprapune cu orele lui de fotbal și încă nu e pregătit să lase fotbalul pentru actorie. Cel mic este pasionat de pian mai nou. Cântă la pian și face fotbal și el.

Ioana Blaj: “Copiii n-au făcut altceva decât să ne facă relația și mai stabilă decât era”

CANCAN.RO: Cum v-au schimbat copiii relația? Cum v-ați adaptat la statutul de părinți?

Ioana Blaj: Copiii cred că vin să întregească o relație și o familie. Mi se par o binecuvântare de la un capăt la altul și n-au făcut altceva decât să ne facă relația și mai stabilă decât era.

CANCAN.RO: Aveți și vacanțe de cuplu pe lângă cele cu copiii?

Ioana Blaj: Am avut dintotdeauna vacanță doar noi doi, dacă nu vacanțe lungi, cât ne-am fi dorit, măcar câteva zile tot ne-am luat și am plecat.

CANCAN.RO: Cine organizează vacanțele?

Ioana Blaj: Eu vin cu ideile, iar Ducu cu planificările, îi place să aleagă locul de unde închiriem mașina, hotelul să fie cât mai aproape de tot. Eu vin cu propunerea, el vine cu organizarea.

CANCAN.RO: Ce hobby-uri ai pentru timpul liber?

Ioana Blaj: Timp liber nu am. Ca mamă într-o casă cu doi băieți, nu prea am timp liber, deci nu pot să zic că stau. Dar faptul că am vrut să rămân acasă cu ei și să-mi ocup timpul cu ei deja ăsta este hobby-ul meu. Îmi place să le fac mâncare, îmi place să fac teme cu ei. Am timp și pentru mine și pentru ei.

CANCAN.RO: Ce obiective ai pentru acest an?

Ioana Blaj: Să fiu sănătoasă eu și copiii și toată familia noastră.

