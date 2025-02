Ce se întâmplă cu Ioana Blaj, Alice din ”Lia, soția soțului meu”, după ce a renunțat la roluri: ”Astea sunt rezultatele!” Dezvăluirea care-i va ține pe jar pe fanii ei

Ioana Blaj, nora producătoarei Ruxandra Ion, a reușit să câștige un capital de simpatie din partea publicului o dată cu asumarea primului său personaj negativ, Alice, din serialul “Lia, soția soțului meu”. După doi ani plini petrecuți mai mult pe platourile de filmare decât acasă, actrița a decis vara trecută să ia o binemeritată pauză, acesta fiind motivul pentru care nu o vedem în “Iubire cu parfum de lavandă” sau “Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, serialele de la Antena 1. Prezentă la un eveniment de beauty, Ioana Blaj a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, în care ne-a povestit cum s-a schimbat viața ei în ultimile luni, de când nu mai are vreun angajament profesional. Cei mai fericiți sunt bineînțeles cei doi copii – Filip și Tudor. Actrița are, în sfârșit timp și pentru ea, iar beneficiile le simte pe propria piele, după ce a slăbit 8 kilograme.

Pauza profesională pe care a luat-o vara trecută îi priește Ioanei Blaj. Având program de voie, actrița a reușit să revină la bunele obiceiuri, respectiv mâncare sănătoasă și sport, iar rezultatele au încântat-o. Mai mult, se dedică fiilor săi, care se bucură de schimbarea pe care a făcut-o.

Ioana Blaj: “Mă bucur din plin de timp liber. Am slăbit 8 kg”

CANCAN.RO: Cum este viața ta departe de platourile de filmare?

Ioana Blaj: Liniștită și relaxată. Mă bucur din plin de timp liber, de familie, de copii și de ceea ce mi-a lipsit atât de mult.

CANCAN.RO: La lansarea serialului Ana, mi-ai fost scrisă în AND, soacra ta, Ruxandra Ion, spunea că te dedici familiei și că ai slăbit pe unde trebuie. Ce schimbări ai făcut? Cât ai slăbit?

Ioana Blaj: Am slăbit 8kg. În perioada filmărilor am avut o alimentație destul de ciudată și n-am avut grijă la ce mănânc și mâncarea de catering e tot timpul diferită. În momentul în care mi-am luat pauză îți dai seama corpul s-a relaxat, s-a destresat, am reușit să fac sport, să consum mâncarea mea pe care o controlez, știu ce pun în ea și astea sunt rezultatele.

CANCAN.RO: Reușești să mergi constant la sală?

Ioana Blaj: Da, merg de trei ori pe săptămână la pilates și când mai apuc mai fac și sală.

Ioana Blaj: “Copiii s-au obișnuit foarte rapid cu statul meu acasă, le-a lipsit”

CANCAN.RO: Copiii ce zic că e mama acasă? Îi aștepți cu mâncărurile preferate?

Ioana Blaj: Da. Sunt foarte fericiți. Acum când mai trebuie să ies la câte un eveniment cum se întâmplă acum reacționează: “Dar de ce trebuie să pleci? Te rugăm: stai cu noi”. S-au obișnuit foarte rapid cu statul meu acasă, le-a lipsit. Le gătesc de toate, petrec timp cu ei, facem temele împreună, e minunat! E exact ceea ce trebuia să se întâmple acum.

CANCAN.RO: Practic de când ești în pauză de seriale?

Ioana Blaj: Filmările la “Lia, soția soțului meu s-au terminat în iunie. Încă nu am făcut un an, mai am”. Deci doar jumătate de an și atât de multe schimbări!

CANCAN.RO: Ruxandra Ion spunea că pentru un actor pauza este cam de doi ani.

Ioana Blaj: Astfel încât oamenilor să li se facă dor de noi.

CANCAN.RO: Și la tine pauza va fi de doi ani?

Ioana Blaj: Habar nu am, nu știu ce ne rezervă viitorul.

Ce spune Ioana Blaj despre revenirea pe micul ecran: “Voi fi atentă la timpul pe care îl am ca să petrec și cu ei”

CANCAN.RO: Dar îți lipsește adrenalina de pe platourile de filmare?

Ioana Blaj: Mă testez așa în fiecare zi și mă întreb: oare îmi lipsește? Nu, încă nu-mi lipsește. Deci cred că mai trebuie să mai aștept puțin.

CANCAN.RO: Este cea mai mare pauză profesională pe care o iei?

Ioana Blaj: Nu, cea mai mare pauză a fost când am născut copiii. Atunci am avut 4 ani când am lipsit de pe post de tot.

CANCAN.RO: Ce vei face dacă va apărea un șantaj sentimental din partea băieților tăi?

Ioana Blaj: Să rămân acasă? Nu cred că o să fie cazul, pentru că le place și lor ceea ce fac, dar cu siguranță voi alege foarte atent proiectele. Voi fi atentă la timpul pe care îl am ca să petrec și cu ei.

Ioana Blaj și Ducu Ion petrec Dragobetele în Italia

CANCAN.RO: Se apropie Dragobetele. Ce planuri aveți tu și Ducu Ion?

Ioana Blaj: Să plecăm cu copiii la schi. Pe 24 februarie suntem plecați în Italia la schi.

CANCAN.RO: Cea mai romantică surpriză pe care ți-a făcut-o Ducu de-a lungul timpului care a fost?

Ioana Blaj: Ne facem surprize romantice destul de des, da nu aș vrea să vorbesc despre asta.

