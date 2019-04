Ioana Filimon a vorbit despre relația lui Brigitte Năstase cu Florin Pastramă: “Nu poți să joci teatru”

Ioana Filimon a părăsit de curând competiția “Ferma” și… la fel ca mulți dintre concurenți, ea a comentat relația dintre Brigitte Năstase și Florin Pastramă. Chiar dacă s-a certat grav cu fosta soție a lui Ilie Năstase, Miss România 2016 nu a spus niciun cuvânt urât la adresa ei, ci a zis doar adevărul.

“Pe Brigitte o văd îndrăgostită de Pastramă. De Pastramă… nu știu ce să zic”, a spus Ioana Filimon în cadrul emisiunii “Ferma” 2019.

Miss România 2016 a punctat în cadrul interviului și că iubitul lui Brigitte Năstase îi face ochi dulci și Otnielei: “Parcă dă din coadă și pe lângă Otniela. N-aș băga mâna în foc pentru el, dar pe Brigtte am văzut-o așa foarte pornită, îndrăgostită și chiar geloasă în anumite momente. Așa că mă gândesc că nu poți să joci teatru chiar așa de mult și să încerci să pară că ai sentimente pentru cineva când nu ai”.

Frumosul model a suferit după ce s-a certat grav cu Brigitte Năstase. În cadrul emisiunii “Ferma”, Ioana Filimon a declarat: “A fost foarte greu pentru că, după cearta cu ea am simțit că am rămas singură. Pentru că tot ce făceam, eram eu și Brigitte. Orice, chiar orice. Încercam să ne ajutăm reciproc și când ne-am certat am rămas așa, a nimănui, eu și restul lumii”.

Brigitte Năstase și Florin Pastramă s-au logodit în secret

În vârstă de 42 de ani, Brigitte Năstase și Florin Pastramă, care e mai mic decât ea cu un an, și-au jurat credință într-o biserică din Văliug, din judeţul Caraş Severin, acolo unde au loc filmările emisiunii “Ferma”. Logodna lor a avut loc după ce sora Claudiei Pavel, Paula, a fost eliminată din competiție, relatează click.ro. În această seară vor fi difuzate imagini la TV de la evenimentul care s-a petrecut la sfârşitul lunii februarie.