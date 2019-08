Cu toate că nimeni nu se aștepta la ruptura dintre Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol, iată că cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Înainte de divorț, însă, vedetele au fost la psiholog ca să-și salveze căsnicia. Zadarnic însă! CANCAN.RO, SITE-UL NUMĂRUL 1 DIN ROMÂNIA, a aflat cine dintre cei doi actori a insistat să se despartă, în ciuda eforturilor depuse pentru a rezolva problemele.

Păreau unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc, iar vestea că s-au despărțit după 12 ani de căsnicie a șocat pe toată lumea. Pe 20 iunie, Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au semnat actele de divorț, pe cale amiabilă, la notar. Iar, acum, fiecare își vede mai departe de viața lui. (CITEȘTE ȘI: IOANA GINGHINĂ, CURTATĂ DE UN BĂRBAT MISTERIOS: ”IUBESC FLORILE ȘI CIOCOLATA…”)

Puțini, însă, sunt cei care știu că, înainte de a se produce ruptura definitivă între ei, Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au apelat la ajutorul unui specialist pentru a-și salva căsnicia. Cei doi actori au făcut terapie de cuplu, iar cea care ar fi tras cu dinții de relație a fost Ioana. Potrivit unor apropiați ai cuplului, care au dat detalii în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NUMĂRUL 1 DIN ROMÂNIA, actrița și-ar fi dorit, cu tărie, să găsească rezolvare la problemele lor, însă… Alexandru Papadopol nu ar fi împărtășit dorința soției sale.

În ciuda ședințelor de terapie, dar și a sacrificiilor depuse de Ioana Ginghină, actorul ar fi fost cel care a insistat să pună punct căsniciei, conform surselor citate.

Ioana Ginghină a fost cea care a depus actele de divorț

Problemele de cuplu dintre Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol ar fi început în vara lui 2018. Actrița a povestit că se certau seara, pe terasă, în șoaptă, pentru a nu fi auziți de fiica lor, Ruxandra. Însă, neînțelegerile au continuat, iar fetița lor se trezea din somn și îi auzea certându-se. (VEZI ȘI: DE CÂND A DIVORȚAT, ESTE FOARTE ACTIVĂ PE REȚELELE E SOCIALIZARE. CUM ARATĂ IOANA GINGHINĂ ÎN COSTUM DE BAIE)

În ciuda eforturilor depuse pentru a-și salva căsnicia, tot Ioana Ginghină a fost cea care și-a luat inima-n dinți și a depus actele de divorț.

”Tot eu, la un moment dat, am ales să depun actele pentru că nu mai puteam din cauza Ruxandrei. E mare, nu mai puteam să o mint, ea vedea… Cred că, dacă ar fi să fac un film despre această perioadă, ar ieși comedie. Pentru că noi ne certam pe terasă, seara, după ce se culca Ruxi, în șoaptă, să nu ne audă vecinii. Deci la noi era totul pe șușoteală. Nu existau țipete, scandaluri, chestii, pentru că nu aveam cum… Dar, la un moment dat, a trecut și vara, a venit iarna și era din ce în ce mai greu de controlat.

Așa a început să se mai audă și Ruxi se trezea, venea și ne spunea «Iar vă certați?» Ea simțea, mă simțea și mă vedea pe mine plângând. Aveam zile când… În perioada aia am fost mult mai singură. Așa se întâmplă, ne certăm și unul se desprinde de tot ce înseamnă casă și copil, iar altul trage mai tare. Încerci să faci totul singură, eram 24 din 24 cu Ruxi”, a mărturisit Ioana Ginghină pentru Viva!

Ioana Ginghină a mai fost măritată o dată

Ioana Ginghină a făcut, recent, o dezvăluire de senzație. Actrița a mai fost căsătorită o dată, înainte de a deveni soția lui Alexandru Papadopol. Ar fi fost vorba despre o căsătorie în ”viteză maximă”, cu taxă de urgență plătită fiindcă viitorul soț pleca în străinătate. (CITEȘTE ȘI: IOANA GINGHINĂ, DEZVĂLUIRI ȘOCANTE DESPRE FOSTA CĂSNICIE: “RUXI MI-A ZIS DEMULT: MAMA, DIVORŢAŢI!”)

„Puțină lume știe că eu am mai fost măritată o dată, înainte de Alexandru, la 21 de ani. Și-atunci, cu Alexandru n-am mai fost așa disperată să mă mărit, dar el a zis să ne căsătorim. Nu cred că aveam o săptămână sau două de relație. A fost o nebunie și am zis «OK, hai să ne căsătorim!». Mi s-a părut comic! Am depus acte, am plătit taxă de urgență pe motiv că pleacă el în străinătate și așa a fost. După o săptămână ne-am căsătorit. Era bine dacă mai stăteam câteva zile împreună că poate nu se ajungea aici!’, a mai spus Ioana Ginghină.

