Ioana Ginghină a trăit un adevărat șoc la propria nuntă. Cine a vrut să îi strice cu orice preț ziua cea mare. Soțul a ajuns la Urgență

Ioana Ginghină a spus, pentru a treia oară în viața sa, „DA” din iubire. Un moment care ar fi trebuit să fie atât de fericit a fost întrerupt nu odată, ci de trei ori, de poliție. În cadrul unei intervenții televizate, a povestit întreaga experiență neplăcută.

După mai bine de trei ani de relație, celebra actriță și Cristi Pitulice și-au unit destinele. Pe data de 24 septembrie, au avut parte de o ceremonie acasă, la curte, alături de prieteni dragi și familie, chiar la 3 zile după ce a împlinit 45 de ani. Într-o superbă rochie albă de mireasă, asortată cu o coroniță de toamnă, a strălucit până în zori, când vecinii i-au stricat distracția.

A venit poliția acasă la Ioana Ginghină

Artista a povestit că unii vecini au simțit nevoia de a-i chema poliția nu odată, ci de trei ori. Ofițerii au fost extrem de înțelegători, dar tot a fost deranjant ca într-o zi deosebită, să te trezești cu forțele de ordine în curte.

„La nuntă a fost foarte frumos, am avut emoții și am zis că mă fac consultant de nunți. E complicat să faci acasă. Arăta superb curtea, dar au chemat vecinii poliția la 4 la amiază. De trei ori au venit, bănuim cine i-a chemat. Nu ne-au dat amendă. Venea poliția și zicea «Da, am constatat». Nu era muzica tare. Și nu vecinii din jur, cu care vorbisem, niște vecini mai îndepărtați. Săracii își cereau și scuze de câte ori veneau”, a povestit Ioana Ginghină la PRO TV.

Pentru a vedea imagini de la nuntă, intrați în GALERIA FOTO a acestui articol.

Mai mult decât atât, după nuntă, soțul ei a ajuns la Urgențe:

„Ieri când muta Cristi niște sticle, s-a tăiat la mână, a fost rău, am mers la Urgențe. Pentru că stătuse gheață pe lângă, nu s-a văzut, și când a ridicat, a căzut și a explodat. I s-a tăiat un tendon de la deget”, a povestit Ioana Ginghină.

(CITEȘTE ȘI: Ioana Ginghină, gata să spună „DA” pentru a doua oară! Ce emoții o încearcă pe actriță înainte de marele eveniment: „Nu mai vreau să fac greșeala asta”)

Căsătoriile anterioare ale actriței

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au fost căsătoriți vreme de 12 ani, dar au ajuns la divorț, în anul 2019. Cauza rupturii a fost infidelitatea actorului care nu a putut fi trecută cu vederea de partenera sa de la acea vreme. Femeia cu care artistul a ales să se ducă, deși avea o căsnicie fericită și o fiică de 10 ani, a fost Adriana Titieni, care abia divorțase de Adrian Titieni, după două decenii împreună.

Înainte de a fi cu actorul, a avut o altă căsnicie cu Daniel Tudorica. Cei doi au ajuns la despărțire pentru că el își dorea copiii, iar ea nu a simțit că este momentul potrivit.

(CITEȘTE ȘI: Ioana Ginghină și Cristi Pitulice s-au căsătorit! Cum s-a îmbrăcat actrița pentru marele eveniment: „Momentul important a fost, s-a consumat!”)