Ioana Ginghină, despre o nouă relație, după divorțul de Alexandru Papadopol: “Dacă vine cu inelul, cu cererea pe malul mării…”

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au divorțat după ce relația lor nu mai funcționa atât de bine. Cerurile și tensiunile dintre cei doi și-au spus cuvântul, iar cei doi au hotărât că așa este mai bine pentru ei, dar și pentru fetița lor, Ruxandra.

După divorț, Ioana Ginghină a participat la un eveniment monden. Surprinzător, deloc afectată de lucrurile care s-au întâmplat în viața ei, actrița a vorbit despre o viitoare relație.

„Teoretic, nu. Practic, dacă vine cu inelul, cu cererea pe malul mării, cu iahtul, cu avionul, poţi să zici nu? Îi dai omului o şansă. Ce vină are el să sufere din cauza celui din trecut? Divorţul m-a făcut să ies mai des. Arăt mai bine pentru că mă ocup foarte mult de mine. Am început să investesc în mine, să mă mai duc la un masaj, să am grijă de mine, să mă mai întreb ce vreau. Şi asta se vede. Contează foarte mult să te accepţi şi cu bune, şi cu rele” a spus Ioana Ginghină, pentru okmagazine.ro. (CITEȘTE ȘI: CĂTĂLIN BOTEZATU, ALĂTURI DE RADU MAZĂRE. DECIZIA LUATĂ DE CELEBRUL CREATOR DE MODĂ. “ÎN REGIM DE URGENȚĂ!”)

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol divorț la notar

Chiar dacă fanii și apropiații au crezut că este doar o perioadă mai grea în căsnicia lor și că se vor împăca, mai ales că cei doi au și o fetiță superbă, din păcate, inevitabilul s-a produs, iar Ioana și Papi au decis că divorțul este cea mai bună soluție pentru ei.

„Am fost astăzi la notar și am divorțat de comun acord. Toate discuțiile au fost civilizate. Am stabilit custodia comună a Ruxandrei. Într-adevăr, a durat două ore sa discutăm programul de vizitare a fiicei noastre și toate celelalte condiții ale custodiei. Unde va petrece Ruxi Crăciunul, Paștele și vacanțele. În privința pensiei alimentare, am stabilit o sumă generoasă. Tatăl ei o va sprijini și de acum încolo foarte mult. Nu am putut face partajul bunurilor comune tot în cadrul acestei întâlniri, întrucât nu avem finalizate toate actele pentru casa pe care am construit-o împreună, printre care și intabularea. Din discuții, partea lui din proprietate îi va rămâne Ruxandrei. Urmează să ne întâlnim sa rezolvăm cu actele și apoi vom rezolva partajul bunurilor comune tot la notar. Sunt fericită că am rezolvat totul în mod civilizat, la notar, și sunt sigură că vom rămâne într-o relație amiabilă, iar timpul va rezolva toate problemele. Nu am păstrat numele Papadopol, ci am revenit le cel de dinainte de căsătorie – Ginghină”, a explicat Ioana Ginghină, pentru Click!