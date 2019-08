Ioana Ginghină uimește cu dezvăluirile despre divorțul de Papadopol: ”Au fost vorbe grele”

Divorțul celor doi actori a uimit multă lume, ținând cont că mariajul lor avea deja 12 ani. Acum, după ce s-a parafat despărțirea, Ioana Ginghină vine să facă lumină și să lămurească motivele care au condus aici.

Chiar dacă până acum actorul Alexandru Papadopol nu a vrut să ofere nicio declarație cu privire la divorț, fosta lui soție, Ioana Ginghină, a vorbit despre acest capitol dificil fără nicio perdea.

Actrița mărturisește că unul dintre lucrurile care a marcat-o este faptul că, în ciuda faptului că Papadopol se plângea frecvent că nu mai este fericit, tot ea a trebuit să depună actele de divorț.

„Au fost vorbe grele, nu neapărat jigniri: că nu sunt fericit, că m-am săturat, că vreau să plec, chestii din astea. Iubire cu de-a sila nu se poate. Eu nici până în ziua de azi nu am înțeles de ce a trebuit să depun eu actele. Păi, dacă vrei să pleci, depune actele și pleacă! De ce a trebuit să mai trec prin tot calvarul un an de zile, în condițiile în care el a cerut divorțul? Nu se întâmpla nimic, stăteam, stăteam și, la un moment dat, m-am dus și am depus actele. I-am zis și a avut un șoc: „Cum? Ai depus actele?”. „Da!”. Mie nu mi-a plăcut niciodată compromisul de genul acesta, eu prefer să o iau de la capăt cu altcineva, decât să stau așa într-o relație”, a spus Ioana Ginghină, pentru Libertatea.