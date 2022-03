Ioana Năstase a primit în casă 11 refugiați din Ucraina: ”Mi s-au înmuiat picioarele”

Soția lui Ilie Năstase, Ioana, are în grijă 11 refugiați din Ucraina. Bruneta a spus că a fost luată prin surprindere, deoarece inițial ar fi trebuit să aibă în pază doar 2-3 ucraineni.

În urmă cu o săptămână, Ioana Năstase a decis să ajute cetățenii ucraineni fugiți din calea invaziei ruse. Bruneta i-a cazat atât în apartamentul său din Constanța, cât și în cel al fiului ei. Soția tenismenului Ilie Năstase a făcut declarații emoționante.

CITEȘTE ȘI: IOANA NĂSTASE A FOST BATJOCORITĂ DE CĂTRE O FEMEIE, LA RESTAURANT. ILIE NĂSTASE A ASISTAT LA TOATĂ SCENA ȘI NU A INTERVENIT: ”AM FOST NEVOITĂ SĂ REZIST 3 ORE. SUNT ȘOCATĂ”

Ioana Năstase are în grijă 11 refugiați din Ucraina

Se împlinește o săptămână de când Ioana Năstase a decis să primească 11 refugiați din Ucraina la ea acasă. Totul a început cu momentul în care un vecin a rugat-o să facă o faptă bună. Așa a ajuns Ioana să găzduiască, inițial 8 ucraineni, femei și copii, în apartamentul său.

”Când mă văd parcă-l văd pe Dumnezeu. În primele zile erau foarte speriate, săracele. Și obosite! Aproape cădeau din picioare. Nu mă înțeleg chiar ușor cu ele, dar mai cu ajutorul unor cuvinte din limba engleză, mai cu ajutorul limbajului semnelor, ajungem la un compromis bun pentru ambele părți!

Ce am văzut în vamă acolo, nu am reușit nici acum să uit. Bieții oameni vin asemenea vitelor, cu Bacul, în încercarea de a scăpa de război. Eram pregătită să am grijă de unul, doi sau trei ucraineni, dar când mi s-a telefonat și mi s-a spus că voi avea parte de opt persoane, mi s-au cam înmuiat picioarele. Însă am mers hotărâtă după ei. Apartamentul meu din Constanța are trei camere și am făcut un calcul că vor încăpea, într-un fel sau altul”, a mărturisit Ioana Năstase, în cadrului unui interviu.

Ioana Năstase a cazat o parte din refugiați în casa fiului ei

Cei opt refugiați ucraineni nu aveau loc în apartamentul Ioanei, așa că aceasta nu a ezitat în momentul în care i-au sunat la ușă alte două femei, cu un bebeluș, cerându-i ajutorul. Drept urmare, femeile și copilul au fost cazate acasă la fiul ei.

”Nu mai știam ce să fac! Nu voiam să renunț la ultimele, dar nici nu aveau toți loc în acel apartament. L-am sunat pe fiul meu, care m-a trimis direct la el acasă. Așa se face că ultimele două tinere și bebelușul sunt cazate acasă, la băiatul meu. Aș vrea să vă spun că nu regret niciun moment gestul. Și dacă ar fi trebuit să-mi vând câte ceva, ca să am grijă de ele, aș fi făcut asta”, a povestit Ioana, pentru Impact.ro.

VEZI ȘI: IOANA NĂSTASE, PREGĂTITĂ SĂ ÎȘI DESCHIDĂ O AFACERE! CUM I-A VENIT IDEEA: ”VISEZ DEJA CU OCHII DESCHIȘI”