Acasă » Exclusiv » Ioana Năstase l-a băgat în „şedinţă” pe Nasty: e dispusă să renunţe la divorţ, dar… I-a dat ULTIMATUM!

Ioana Năstase l-a băgat în „şedinţă” pe Nasty: e dispusă să renunţe la divorţ, dar… I-a dat ULTIMATUM!

De: Ana Maria Păsat 12/08/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Chiar dacă a depus actele de divorț în urmă cu câteva luni, Ioana Năstase e dispusă să mai acorde încă o șansă căsniciei sale. La fel ca fostul mare campion, nici ea nu-și dorește această separare, ci vrea doar ca între ea și partenerul său să se schimbe anumite lucruri. Recent, soția lui Nasty i-a făcut o propunere, tocmai ca o soluție în urma căreia s-ar putea rezolva problemele apărute între ei. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Ilie Năstase și Ioana au din nou probleme în căsnicie. Motiv pentru care, soția fostului mare campion a depus actele pentru divorț. A făcut-o mai întâi la notar, acolo unde Nasty nu s-a prezentat. Cum această tentativă a fost una eșuată, partenera de viață a lui Ilie s-a adresat apoi instaței din Constanța. Dosarul încă nu a primit termen, dată fiind vacanța magistraților.

Ilie Năstase și Ioana, în pragul divorțului

Ce propunere i-a făcut Ioana lui Ilie Năstase

Cu toate acestea, după o relație de șapte ani, presărată și cu multe amintiri frumoase, Ioana nu pare însă nici ea decisă să pună capăt căsniciei lor. Aceasta își dorește doar ca anumite aspecte care de fiecare dată generează anumite discuții să se schimbe. Mai mult, aceasta i-a făcut chiar o propunere soțului său, care ar putea reprezenta soluția pentru rezolvarea problemelor pe care le au.

„I-am propus să mergem doar noi într-o vacanță. Și el are nevoie. Eu îmi doresc doar liniște”, a mărturisit Ioana Năstase în exclusivitate pentru CANCAN.RO

PENSIA mizeră primită de o româncă după 20 de ani de muncă în Italia. „Oare a meritat o viață de pușcărie fără gratii?”
PENSIA mizeră primită de o româncă după 20 de ani de muncă în...
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai 4.500 lei pe lună
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai...

„Prefer liniștea”

Ocupat însă cu anumite evenimente ce au avut loc în această perioadă, Ilie nu i-a dat încă răspunsul așteptat. Ioana a plecat singură într-o minivacanță la prietena sa din Turcia și nu ne-a ascuns faptul că acesta a evitat o însoțească din anumite motive:

„Este perioada petrecerilor și a cluburilor pentru domnul. Nu mă pot încadra în acest stil de viață a lui. Prefer liniștea. M-am dus la prietena mea, care lucrează la Spitalul American, în conducere. E o fată extraordinară. A făcut medicina și în România, dar și în Turcia”.

Recent, Ilie Năstase îi cerea scuze Ioanei, prin intermediul CANCAN.RO, la câteva săptămâni de când aceasta a depus actele de divorț. Fostul sportiv mărturisea că „Ioana este femeia vieții lui”, care a stat lângă el nu pentru bani, fiindu-i alături în momente grele. Și că ar fi păcat ca mariajul lor să se încheie:

„Sunt și lucruri pe care eu le regret, că am greșit poate în mod nevoit. Sunt și lucruri pe care oamenii nu vor să le accepte, că niciun cuplu nu e perfect. Să mă atace pe mine, nu pe ea, că e femeie. Ea nu vrea scandal. Are clasă. Îmi pare rău ce s-a întâmplat și îi cer și ei scuze, și familiei ei. Ea nu a stat cu mine pentru bani. Cu toate că ne mai certăm, ce e între noi e iubirea adevărată. Ioana e femeia vieții mele. Au trecut acești ani foarte frumos. O voi iubi până la moarte, indiferent ce va fi între noi doi”.

Până în acest moment, Nasty nu a dat curs propunerii soției sale, de a pleca în doi, într-o vacanță ce le-ar putea rezolva problemele.

(CITEȘTE ȘI: ILIE NĂSTASE RUPE TĂCEREA DUPĂ CE IOANA, SOȚIA LUI, A DEPUS ACTELE DE DIVORȚ: „NOI SUNTEM…”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Fosta soţie a lui Lino Golden nu este singura care i-a căzut în „plasă” doctoraşului Auday. Dominatoarea Kenya a pus biciul pe el!
Exclusiv
Fosta soţie a lui Lino Golden nu este singura care i-a căzut în „plasă” doctoraşului Auday. Dominatoarea Kenya…
Babs nu a plecat cu mâna goala după despărţire! Dorian Popa risca să rămână cu casa goală, dar… A despăgubit-o!
Exclusiv
Babs nu a plecat cu mâna goala după despărţire! Dorian Popa risca să rămână cu casa goală, dar……
Aletă! Evadare de la Penitenciarul Mărgineni: Un bărbat de 32 de ani este căutat de poliție
Mediafax
Aletă! Evadare de la Penitenciarul Mărgineni: Un bărbat de 32 de ani este...
PENSIA mizeră primită de o româncă după 20 de ani de muncă în Italia. „Oare a meritat o viață de pușcărie fără gratii?”
Gandul.ro
PENSIA mizeră primită de o româncă după 20 de ani de muncă în...
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov...
Felix Baumgartner avea o asigurare de 500 de milioane de euro. Cine a încasat banii şi ce a primit Mihaela Rădulescu
Adevarul
Felix Baumgartner avea o asigurare de 500 de milioane de euro. Cine a...
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Casa Albă: Întâlnirea cu Putin este un „exercițiu de ascultare” pentru Trump
Mediafax
Casa Albă: Întâlnirea cu Putin este un „exercițiu de ascultare” pentru Trump
Parteneri
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți...
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese pe strada ei, are parte de tot ce își dorește
Click.ro
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese...
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
WOWBiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat...
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei...
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Digi 24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a...
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o persoană nebună nu s-ar teme”
Digi24
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin....
Noua Kia Sportage facelift 2025 a ajuns în România. Cum arată și care sunt prețurile
Promotor.ro
Noua Kia Sportage facelift 2025 a ajuns în România. Cum arată și care sunt prețurile
Cine a moștenit averea lui Felix Baumgartner. Ce i-a lăsat Mihaelei Rădulescu după o relație de 11 ani
kanald.ro
Cine a moștenit averea lui Felix Baumgartner. Ce i-a lăsat Mihaelei Rădulescu după o relație...
A fost decretată STARE de URGENȚĂ! Anunțul președintelui: Aducem armata dacă e nevoie
StirileKanalD
A fost decretată STARE de URGENȚĂ! Anunțul președintelui: Aducem armata dacă e nevoie
Un băiețel în vârstă de doar 4 ani, și-a găsit sfârșitul în mod tragic, în Italia! Ceea ce trebuia să fie o vacanță de neuitat, s-a transformat într-un coșmar pentru părinți
kfetele.ro
Un băiețel în vârstă de doar 4 ani, și-a găsit sfârșitul în mod tragic, în...
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
WOWBiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu....
Shaorma de pe litoral, dusă la analize în laborator.
observatornews.ro
Shaorma de pe litoral, dusă la analize în laborator. "Bacterii de origine fecaloidă"
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
NOUA TABLETĂ ce schimbă regulile jocului! Tableta care înlocuiește laptopul
go4it.ro
NOUA TABLETĂ ce schimbă regulile jocului! Tableta care înlocuiește laptopul
Avertisment: Un obiect interstelar se îndreaptă spre Pământ
Descopera.ro
Avertisment: Un obiect interstelar se îndreaptă spre Pământ
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Viva.ro
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital...
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu pare”. Amintiri din internatul de la ”Gojdu”
Fanatik.ro
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de...
Jackie Chan a rămas blocat sub apă în timpul unei filmări. Clipe de groază pentru faimosul actor
Fanatik.ro
Jackie Chan a rămas blocat sub apă în timpul unei filmări. Clipe de groază pentru...
Euro, monedă oficială în România? BNR s-a pregătit pentru tipărirea bancnotelor: Este necesar să trecem la euro
Capital.ro
Euro, monedă oficială în România? BNR s-a pregătit pentru tipărirea bancnotelor: Este necesar să trecem...
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
Romania TV
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac...
Terminator 2 se întoarce, așa cum nu l-ai mai văzut până acum
Go4Games
Terminator 2 se întoarce, așa cum nu l-ai mai văzut până acum
Fotbalul românesc a pierdut o adevărată legendă. Moartea sa lasă un gol profund
Capital.ro
Fotbalul românesc a pierdut o adevărată legendă. Moartea sa lasă un gol profund
Condamnarea care a ruinat o viață. Povestea reală care a devenit o tragedie demnă de teatru
evz.ro
Condamnarea care a ruinat o viață. Povestea reală care a devenit o tragedie demnă de...
Șoferii români, amendați cu 8.000 de EURO în Grecia! Mare atenție în concediu!
Gandul.ro
Șoferii români, amendați cu 8.000 de EURO în Grecia! Mare atenție în concediu!
Îmi aştept sfârşitul! Cornel Dinu, mărturisiri tulburătoare: Nu am ieşit din casă de un an şi jumătate
as.ro
Îmi aştept sfârşitul! Cornel Dinu, mărturisiri tulburătoare: Nu am ieşit din casă de un an...
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar...
Limitele au fost depășite în Casa Iubirii:
radioimpuls.ro
Limitele au fost depășite în Casa Iubirii: "A încercat să-l respingă și el insista". Filip,...
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a păcălit prefectul și a golit buzunarele afaceriștilor
Fanatik.ro
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro...
Președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, acuzată că a încălcat chiar legea achizițiilor publice. Cui trebuie să plătească despăgubiri Iuliana Feclistov
Fanatik.ro
Președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, acuzată că a încălcat chiar legea achizițiilor publice. Cui...
Andreea Berecleanu, călătorie cu trenul la mare. Surpriză ciudată la întoarcere
Yellow News
Andreea Berecleanu, călătorie cu trenul la mare. Surpriză ciudată la întoarcere
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Fosta soţie a lui Lino Golden nu este singura care i-a căzut în „plasă” doctoraşului Auday. ...
Fosta soţie a lui Lino Golden nu este singura care i-a căzut în „plasă” doctoraşului Auday. Dominatoarea Kenya a pus biciul pe el!
Babs nu a plecat cu mâna goala după despărţire! Dorian Popa risca să rămână cu casa goală, dar… ...
Babs nu a plecat cu mâna goala după despărţire! Dorian Popa risca să rămână cu casa goală, dar… A despăgubit-o!
Dan Alexa şi Andrada s-au înțeles la notar, după ce bruneta l-a ”tradus” cu Alex Bodi! Antrenorul ...
Dan Alexa şi Andrada s-au înțeles la notar, după ce bruneta l-a ”tradus” cu Alex Bodi! Antrenorul a făcut primele declaraţii
Întâlnirea secretă dintre Dumitru Dragomir și Ion Iliescu! Un SPP-ist i-a bătut la ușă la ora ...
Întâlnirea secretă dintre Dumitru Dragomir și Ion Iliescu! Un SPP-ist i-a bătut la ușă la ora 23:00 și…
Ce salariu colosal a avut Dumitru Dragomir la Ligă pe lună. Acum ia o pensie la care toți bătrânii ...
Ce salariu colosal a avut Dumitru Dragomir la Ligă pe lună. Acum ia o pensie la care toți bătrânii visează
Ispita Cătălin, detalii picante din spatele camerelor de filmat de la Insula iubirii. A plecat sau ...
Ispita Cătălin, detalii picante din spatele camerelor de filmat de la Insula iubirii. A plecat sau nu singur din Thailanda?
Vezi toate știrile
×