Ioana Năstase l-a băgat în „şedinţă” pe Nasty: e dispusă să renunţe la divorţ, dar… I-a dat ULTIMATUM!

Chiar dacă a depus actele de divorț în urmă cu câteva luni, Ioana Năstase e dispusă să mai acorde încă o șansă căsniciei sale. La fel ca fostul mare campion, nici ea nu-și dorește această separare, ci vrea doar ca între ea și partenerul său să se schimbe anumite lucruri. Recent, soția lui Nasty i-a făcut o propunere, tocmai ca o soluție în urma căreia s-ar putea rezolva problemele apărute între ei. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Ilie Năstase și Ioana au din nou probleme în căsnicie. Motiv pentru care, soția fostului mare campion a depus actele pentru divorț. A făcut-o mai întâi la notar, acolo unde Nasty nu s-a prezentat. Cum această tentativă a fost una eșuată, partenera de viață a lui Ilie s-a adresat apoi instaței din Constanța. Dosarul încă nu a primit termen, dată fiind vacanța magistraților.

Ce propunere i-a făcut Ioana lui Ilie Năstase

Cu toate acestea, după o relație de șapte ani, presărată și cu multe amintiri frumoase, Ioana nu pare însă nici ea decisă să pună capăt căsniciei lor. Aceasta își dorește doar ca anumite aspecte care de fiecare dată generează anumite discuții să se schimbe. Mai mult, aceasta i-a făcut chiar o propunere soțului său, care ar putea reprezenta soluția pentru rezolvarea problemelor pe care le au.

„I-am propus să mergem doar noi într-o vacanță. Și el are nevoie. Eu îmi doresc doar liniște”, a mărturisit Ioana Năstase în exclusivitate pentru CANCAN.RO

„Prefer liniștea”

Ocupat însă cu anumite evenimente ce au avut loc în această perioadă, Ilie nu i-a dat încă răspunsul așteptat. Ioana a plecat singură într-o minivacanță la prietena sa din Turcia și nu ne-a ascuns faptul că acesta a evitat o însoțească din anumite motive:

„Este perioada petrecerilor și a cluburilor pentru domnul. Nu mă pot încadra în acest stil de viață a lui. Prefer liniștea. M-am dus la prietena mea, care lucrează la Spitalul American, în conducere. E o fată extraordinară. A făcut medicina și în România, dar și în Turcia”.

Recent, Ilie Năstase îi cerea scuze Ioanei, prin intermediul CANCAN.RO, la câteva săptămâni de când aceasta a depus actele de divorț. Fostul sportiv mărturisea că „Ioana este femeia vieții lui”, care a stat lângă el nu pentru bani, fiindu-i alături în momente grele. Și că ar fi păcat ca mariajul lor să se încheie:

„Sunt și lucruri pe care eu le regret, că am greșit poate în mod nevoit. Sunt și lucruri pe care oamenii nu vor să le accepte, că niciun cuplu nu e perfect. Să mă atace pe mine, nu pe ea, că e femeie. Ea nu vrea scandal. Are clasă. Îmi pare rău ce s-a întâmplat și îi cer și ei scuze, și familiei ei. Ea nu a stat cu mine pentru bani. Cu toate că ne mai certăm, ce e între noi e iubirea adevărată. Ioana e femeia vieții mele. Au trecut acești ani foarte frumos. O voi iubi până la moarte, indiferent ce va fi între noi doi”.

Până în acest moment, Nasty nu a dat curs propunerii soției sale, de a pleca în doi, într-o vacanță ce le-ar putea rezolva problemele.

