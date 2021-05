Ioana și Ilie Năstase s-au împăcat?! Cei doi au petrecut împreună pe malul mării

Securea războiului dintre Ioana și Ilie Năstase a fost îngropată. Mai mult, cei doi pare că s-au împăcat și au petrecut câteva momente speciale la malul mării, într-un decor de poveste.

Începutul acestui an a adus despărțirea pentru Ioana și Ilie Năstase. În urma episodului violent, femeia a depus cererea de divorț, iar relația celor doi părea că nu mai are nicio șansă. Însă, trecând timpul, se pare că Ioana a revenit la sentimente mai bune și chiar o împăcare a avu loc. (CITEȘTE ȘI: SE ÎMPACĂ IOANA ȘI ILIE NĂSTASE?! ÎN CE RELAȚII SE AFLĂ CEI DOI ACUM. „TOTUL MERGE BINE ÎNTRE NOI DOI”)

Ioana și Ilie Năstase au fost surprinși la malul mării petrecând un moment intim și liniștit împreună. O masă, două pahare de vin, cerul și marea. Acesta este decorul în care au fost văzuți cei doi. Ioana și Ilie Năstase au petrecut împreună momente frumoase și pare că totul a fost dat uitării, iar acum formează, din nou, un cuplu. Cei doi nu au confirmat încă împăcarea, însă probabil că anunțul o să fie făcut în curând.

Ioana a trecut peste episodul violent

Mai mult, recent, Ioana a declarat că a trecut peste cele întâmplat și că acum relația dintre ea și Ilie Năstase este una cât se poate de bună. Aceasta chiar a mărturisit că îi pare rău că a sunat la 112 și a spus că nu avea de gând să depună și o plângere.

„Acum pot să vă mărturisesc că totul merge bine între noi doi… Timpul le rezolvă pe toate. După cele petrecute, Ilie mi-a zis în nenumărate rânduri să îl iert, și-a cerut scuze, am vorbit pe tema aceasta, comunicăm, dar vom vedea.

Mă mai gândesc. Regret că am sunat la 112. Nu am depus plângere și nu aveam de gând. Eu știu mai bine ce a fost acolo și am considerat că așa e mai bine pentru mine. Tot ce îmi doresc este liniște”, a spus Ioana Năstase, potrivit impact.ro.

