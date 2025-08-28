Ioana Tufaru a ajuns cu ambulanța la spital! Ce diagnostic i-au pus medicii: „Dureri cumplite”

Ioana Tufaru a ajuns din nou pe mâinile medicilor! Fiica Andei Călugăreanu a trecut prin clipe cumplite și a fost nevoită să cheme de urgență salvarea. Află, în articol, ce diagnostic a primit la spital!

În urmă cu aproape două săptămâni, Ioana Tufaru a acuzat stări de rău din cauza temperaturilor ridicate. Medicul care a consultat-o a tras un semnal de alarmă legat de condiția ei fizică: problemele de sănătate pe care le are, inclusiv dificultățile cu spatele, genunchii și respirația, fac ca expunerea la soare să fie extrem de periculoasă. Ei bine, acum fiica Andei Călugăreanu a ajuns din nou la spital.

Ce diagnostic a primit Ioana Tufaru de la medici

Ioana Tufaru a trecut prin momente grele. Aceasta s-a confruntat cu dureri cumplite de stomac, așa că a fost nevoită să cheme Salvarea. În cele din urmă, femeia a ajuns la spital, unde a fost supusă mai multor investigații. Controlul amănunțit a arătat că are gastrită.

„Am făcut o criză urâtă de stomac și am chemat Salvarea. Aveam dureri mari! Dureri groaznice de stomac, am chemat Salvarea, nu m-au internat. Am stat internată decât câteva ore până am făcut toate investigațiile, perfuzia, ecografia. Diagnosticul este că am gastrită. Mai trebuie să fac și o endoscopie să fim siguri”, a declarat Ioana Tufaru pentru Wowbiz.ro.

Fiica Andei Călugpreanu a recunoscut că nu mănâncă sănătos, însă de acum va fi nevoită să respecte recomandările medicilor dacă își dorește să scape de această problemă de sănătate. Femeia a mărturisit că nu îi va fi tocmai ușor, mai ales că noua dietă implică și cheltuieli mai mari.

Medicii i-au recomandat Ioanei Tufaru un regim în care să evite mai multe alimente, precum lactatele sau carnea de porc. Astfel, ea a precizat că va fi nevoită să își gătească separat mâncare față de soțul și fiul său.

„Eu mese regulate am, dar nu prea mănânc sănătos pentru că a mânca sănătos impune un stil de viață mai scump și nu-mi prea permit. Mi-au dat regim alimentar până fac endoscopia și mi-e foarte greu financiar să-l țin, dar încerc să respect pe cât se poate indicațiile medicilor. Ce am reușit și sunt foarte fericită… pentru mine o mare realizare și anume că nu mai beau suc de o săptămână. Nu e un regim strict. Evit prăjelile, carnea de porc, lactatele, nimic din ce cade greu sau poate fermenta în stomac. Dar da, în perioada asta îmi gătesc separat mie și separat lor până când fac endoscopia”, a mai spus fiica Andei Călugăreanu.

