Ioana Tufaru a spus cum face amor cu soțul ei. Partidele fierbinți au loc în timp ce fiul lor e în cameră

Interviu fără perdea cu Ioana Tufaru… Fiica regretatei Anda Călugăreanu a spus cum face amor cu soțul ei și a mărturisit că, deși, sunt părinți, viața lor intimă nu a avut de suferit. Potrivit mărturisirilor făcute de vedetă, partidele de amor au loc în timp ce fiul lor se află în cameră cu ei.

Deși Ioana, Ionuț și fiul lor, Luca, locuiesc într-o singură cameră, cei doi parteneri au în continuare parte de momente intime, atunci când micuțul doarme.

“Locuim într-o cameră, avem garsonieră. Este destul de mare, suntem foarte mulțumiți. Ne este bine așa cum suntem. Momentele romantice dintre noi sunt noaptea. Atunci ne iubim. Când Luca doarme. El are pătuțul lui. Adoarme la noi în pat și după aceea noi îl mutăm în pătuțul lui și ne vedem și noi de momentele noastre intime, ca fiecare. Aceste momente nu pot să lipsească”, a declarat fiica Andei Călugăreanu pentru ciao.ro.

“De Luca are foarte mare grijă, este o mamă responsabilă. Dar și de mine are grijă. Acasă e curat, lucrurile sunt la locul lor, spală și face o mâncare extraordinară. Nu vedeți că m-am îngrășat? Nevasta gătește bine. Face sarmale bune, gulaș, plus multe preparate delicioase”, a mai spus Ioana Tufaru.