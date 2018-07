Ioana Tufaru, pe plajă! Cum arată după ce a slăbit 40 de kilograme

Primele poze cu Ioana Tufaru la plaja, dupa ce a slabit 40 de kilograme. Femeia este la Costinesti cu familia.

Ioana Tufaru este foarte fericita, desi nu are o situatie financiara roz si, in plus, a avut si cateva probleme de sanatate.

Femeia si-a revenit insa dupa ce medicul care i-a facut operatia de micsorare a stomacului, in urma cu cativa ani, i-a montat si un inel gastric. Rezultatul? Ioana a slabit 40 de kilograme, in cateva luni, si nu vrea sa se opreasca aici! Continua sa dea jos rapid greutatea care-i cauzeaza un disconfort in timp ce se bucura de viata frumoasa de familie.

In urma cu cateva zile protagonista noastra, viitorul ei sot si micutul Luca au plecat la mare, intr-o vacanta de zece zile. Au ales statiunea Costinesti, una dintre preferatele tinerilor si, in ciuda vremii capricioase, profita la maximum de fiecare zi.

Fiica Andei Calugareanu ne-a marturisit ca a avut si mici neplaceri, dar in rest escapada de la malul marii este de vis.

„Stam zece zile la Costinesti si chiar daca vremea nu este cine stie ce, ne simtim bine. Lui Luca ii place mult sa se balaceasca si sa se joace in nisip. Cu Ionut am avut niste probleme ca l-a ars rau soarele in prima zi, si a facut niste basici, dar acum este bine. Ne doream de mult o vacanta in trei si ne bucuram de fiecare minut petrecut aici„, a declarat Ioana Tufaru pentru wowbiz.ro.