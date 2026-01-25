Acasă » Știri » Ioniță de la Clejani, luat cu ambulanța de la o berărie din Timișoara! I s-a făcut rău în timp ce susținea un concert cu taraful

Ioniță de la Clejani, luat cu ambulanța de la o berărie din Timișoara! I s-a făcut rău în timp ce susținea un concert cu taraful

De: roxana tudorescu 25/01/2026 | 14:05
Ioniță de la Clejani, luat cu ambulanța de la o berărie din Timișoara
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Momente grele pentru familia Clejanilor! Ioniță de la Clejani a fost luat de urgență din timpul unui eveniment. Filmarea cu soțul Vioricăi de la Clejani a ajuns virală pe rețelele de socializare. Toate detaliile în articol. 

Viorica și Ioniță de la Clejani sunt niște artiști foarte iubiți de publicul românesc și este binecunoscut faptul că cei doi soți profesează împreună. Aflați la un concert în Timișoara pentru a bucura publicul prezent, cei doi nu se așteptau la ce avea să urmeze. 

Ioniță de la Clejani, luat cu ambulanța

Totul s-a petrecut în seara zilei de sâmbătă, 24 ianuarie 2026, atunci când Viorica și Ioniță de la Clejani cântau în berăria 700 din Timișoara, afacere ce îi aparține fostului rugbyst Dan Dinu. Cei doi țineau publicul în picioare și făceau show, dar distracția a fost întreruptă de un moment total neașteptat. 

Ioniță de la Clejani a acuzat stări de rău. Primele informații ale surselor locale arată că artistului i s-ar fi făcut rău din cauza medicamentelor pe care le lua. 

În imaginile devenite virale se poate observa cum Viorica făcea tot posibilul ca soțul ei să fie bine. Până la sosirea echipajelor de salvare, artista a stat alături de el și părea că i-ar fi reproșat că nu a încetat un tratament care i-ar mai fi făcut rău în trecut, potrivit martorilor. 

Primele informații arată că starea lui Ioniță de la Clejani este una bună, iar medicii au reușit să îl pună pe picioare. Clienții berăriei au spus că seara a fost minunată până la acest moment, asta pentru că cei doi artiști știu cum să distreze publicul. 

Această întâmplare neplăcută vine după ce, în luna octombrie a anului trecut, Ioniță de la Clejani a fost internat în spital, dar nu s-a aflat atunci motivul și ce probleme de sănătate ar avea acesta. 

CITEȘTE ȘI: 

Viorica și Ioniță de la Clejani sunt în doliu. Tragedia care i-a făcut să anuleze toate evenimentele 

Mega scandal în familia lui Ioniță de la Clejani: scene uluitoare, cu țipete, bătaie și lacrimi! L-a prins cu amanta în timpul nunții! 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în lumea artistică! A murit Dan Bălan
Știri
Doliu în lumea artistică! A murit Dan Bălan
Un bărbat din Botoșani a făcut un credit de 50.000 de euro. Ce a făcut cu banii e ireal
Știri
Un bărbat din Botoșani a făcut un credit de 50.000 de euro. Ce a făcut cu banii e…
Un an de la furtul Coifului dacic. Detectiv de artă: „Coiful de la Coțofenești va fi returnat”
Mediafax
Un an de la furtul Coifului dacic. Detectiv de artă: „Coiful de la...
Președintele absent Nicușor Dan. Fostul șef al spionilor: „Un mers TELELEU într-o funcție...”
Gandul.ro
Președintele absent Nicușor Dan. Fostul șef al spionilor: „Un mers TELELEU într-o funcție...”
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Ce înseamnă când pisica te frământă cu lăbuțele. 10 semne care arată ca felină ta te iubește
Adevarul
Ce înseamnă când pisica te frământă cu lăbuțele. 10 semne care arată ca...
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi reformate companiile într-un an, minte
Digi24
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine...
Supraviețuirea, cu orice preț. Cât a plătit Ucraina pentru a opri un atac aerian rusesc
Mediafax
Supraviețuirea, cu orice preț. Cât a plătit Ucraina pentru a opri un atac...
Parteneri
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os: „Este îngrijorător”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os:...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
Click.ro
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de...
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
Digi 24
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației...
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”
Digi24
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de...
Singura mașină pe care și-o dorește Ion Țiriac. Una din cele mai iconice și mai valoroase mașini din istoria automobilului
Promotor.ro
Singura mașină pe care și-o dorește Ion Țiriac. Una din cele mai iconice și mai...
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
go4it.ro
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
Un fizician a găsit locul din Univers unde trăiește Dumnezeu
Descopera.ro
Un fizician a găsit locul din Univers unde trăiește Dumnezeu
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Președintele absent Nicușor Dan. Fostul șef al spionilor: „Un mers TELELEU într-o funcție...”
Gandul.ro
Președintele absent Nicușor Dan. Fostul șef al spionilor: „Un mers TELELEU într-o funcție...”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Fosta ”noră” a Victoriei Beckham intervine în scandalul momentului. Detalii neștiute din familia ...
Fosta ”noră” a Victoriei Beckham intervine în scandalul momentului. Detalii neștiute din familia Beckham
BANCUL ZILEI | De ce nu nasc bărbații
BANCUL ZILEI | De ce nu nasc bărbații
Doliu în lumea artistică! A murit Dan Bălan
Doliu în lumea artistică! A murit Dan Bălan
Un bărbat din Botoșani a făcut un credit de 50.000 de euro. Ce a făcut cu banii e ireal
Un bărbat din Botoșani a făcut un credit de 50.000 de euro. Ce a făcut cu banii e ireal
Obiceiul care îmbătrânește inima mai repede decât fumatul. Afectează îmbătrânirea biologică
Obiceiul care îmbătrânește inima mai repede decât fumatul. Afectează îmbătrânirea biologică
Scumpire gaze 2026. Cu cât se va majora prețul după 31 martie
Scumpire gaze 2026. Cu cât se va majora prețul după 31 martie
Vezi toate știrile
×