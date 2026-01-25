Ioniță de la Clejani, luat cu ambulanța de la o berărie din Timișoara! I s-a făcut rău în timp ce susținea un concert cu taraful

Momente grele pentru familia Clejanilor! Ioniță de la Clejani a fost luat de urgență din timpul unui eveniment. Filmarea cu soțul Vioricăi de la Clejani a ajuns virală pe rețelele de socializare. Toate detaliile în articol.

Viorica și Ioniță de la Clejani sunt niște artiști foarte iubiți de publicul românesc și este binecunoscut faptul că cei doi soți profesează împreună. Aflați la un concert în Timișoara pentru a bucura publicul prezent, cei doi nu se așteptau la ce avea să urmeze.

Ioniță de la Clejani, luat cu ambulanța

Totul s-a petrecut în seara zilei de sâmbătă, 24 ianuarie 2026, atunci când Viorica și Ioniță de la Clejani cântau în berăria 700 din Timișoara, afacere ce îi aparține fostului rugbyst Dan Dinu. Cei doi țineau publicul în picioare și făceau show, dar distracția a fost întreruptă de un moment total neașteptat.

Ioniță de la Clejani a acuzat stări de rău. Primele informații ale surselor locale arată că artistului i s-ar fi făcut rău din cauza medicamentelor pe care le lua.

În imaginile devenite virale se poate observa cum Viorica făcea tot posibilul ca soțul ei să fie bine. Până la sosirea echipajelor de salvare, artista a stat alături de el și părea că i-ar fi reproșat că nu a încetat un tratament care i-ar mai fi făcut rău în trecut, potrivit martorilor.

Primele informații arată că starea lui Ioniță de la Clejani este una bună, iar medicii au reușit să îl pună pe picioare. Clienții berăriei au spus că seara a fost minunată până la acest moment, asta pentru că cei doi artiști știu cum să distreze publicul.

Această întâmplare neplăcută vine după ce, în luna octombrie a anului trecut, Ioniță de la Clejani a fost internat în spital, dar nu s-a aflat atunci motivul și ce probleme de sănătate ar avea acesta.

