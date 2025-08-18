Mega scandal în familia lui Ioniță de la Clejani: scene uluitoare, cu țipete, bătaie și lacrimi! L-a prins cu amanta în timpul nunții!

Scandal uriaș în familia lui Ioniță de la Clejani! Viitorul ginere a fost prins cu mâța-n sac! Planurile de nuntă erau în toi, numai că…surpriză! În loc de rochie albă și inel pe deget, femeia a avut parte de șocul vieții ei! Au avut loc scene incredibile cu țipete și lacrimi! Haideți să vă relatăm tot firul poveștii…cu un final destul de dramatic. Trageți voi concluzia! Noi doar ascultăm și nu judecăm! CANCAN.RO are în exclusivitate detalii incendiare despre scandalul care zguduie lumea mondenă!

Începem așa: A fost odată ca niciodată o copilă părăsită de tată pentru o altă femeie, crescută cu greu de mama ei, într-o sărăcie lucie. S-a căsătorit la doar 15 ani, a adus pe lume trei fetițe, a divorțat și a fost nevoită să cerșească pentru a le asigura fiicelor sale siguranța zilei de mâine. Și, într-o zi, a crezut că și-a întâlnit marea dragoste…Paris. Dar nu vorbim despre orașul iubirii, ci despre un bărbat care îi promitea totul: nuntă, siguranță și fidelitate. S-a ținut de cuvânt? Eh…asta e o altă poveste! Nu vă mai ținem în suspans și vă spunem pas cu pas ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva zile.

Fiica lui Ioniță de la Clejani și-a prins bărbatul cu amanta!

Fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani urma să aibă două evenimente într-o noapte. Unul dintre ele era alături de partenerul ei, Paris, iar celălalt era pe cont propriu. Zis și făcut! Ramona a cântat cu iubitul la nunta programată, iar apoi femeia a plecat să întrețină atmosfera într-un alt loc, dar nu alături de iubi Paris. Să vezi și să nu crezi. Ramo a terminat cam repede repertoriul și s-a întors la viitorul soț, care…părea că își „alină suferința” în brațele unei alte femei pe o canapea din lobby. Bărbatul și femeia în cauză, Alexandra pe numele ei, s-ar fi îmbrățișat și sărutat ca la 16 ani. Surpriză! Ramona le-a „stricat” momentul porumbeilor și a ieșit mega scandal!

Potrivit informațiilor intrate în posesia noastră, nunta dintre Ramona de la Clejani și Paris s-a amânat din nou. Bruneta ne-a oferit declarații exclusive despre scandalul care a avut loc la nuntă:

„Eram la un eveniment să cântăm împreună, dar între timp eu am plecat la o altă nuntă, care a durat câteva ore până m-am întors, iar când am venit, l-am găsit cu o domnișoară. Ei nu se așteptau să mă întorc atunci. De aici s-a pornit un mega scandal. Este ceva foarte toxic. El era cu ea pe o canapea, se țineau în brațe, se sărutau. El, când m-a văzut, a lăsat-o și a venit să îmi spună că nu este ceea ce pare. Au intervenit colegii din formație între noi. Pe ea o cheamă Alexandra. Ea mi-a zis că sunt needucată, de parcă tot eu eram vinovată în vreun fel. Totul s-a întâmplat la sfârșitul lunii iulie, pe la 3 dimineața. Eu știu că vorbește cu ea și acum, dar nu vreau să îi umblu în telefon. Simt că ea îi este amantă. M-am supărat foarte tare, m-am simțit singură și dezamăgită. Nunta sigur nu va mai avea loc, momentan”, a declarat fiica lui Ioniță de la Clejani, în exclusivitate pentru CANCAN.RO

Rămâne de văzut dacă cei doi vor reuși să treacă peste acest episod sau dacă povestea lor de dragoste se încheie aici! Noi, cu siguranță, vom fi cu ochii pe ei!

