Ionuț Badea: „Am pierdut o bătălie, nu și războiul!”

Ionuț Badea, antrenorul principal al formației Concordia Chiajna, a pus înfrângerea suferită de elevii săi la scor de neprezentare, 3-0, în propriul fief cu Astra Giurgiu, pe seama oboselei.

„A fost o partidă sub incidența unei lipse de prospețime din partea noastră. Au avut un pressing suținut pe zonele noastre de construcție. La acel penalty, alt aport moral ar fi fost dacă nu am fi avut acea lecție de arbitraj. O bătălie pierdută, dar nu am pierdut războiul. Prospețimea noastră nu a mai fost aceeași cu a adversarului și jocul s-a tranșat într-o singură direcție. Am fost ultimii în etapa trecută și acum am jucat primii …Trebuie să strângem lucrurile. Trebuie să refac echipa moral pentru meciul de la Iași și sper să avem parte de o resetare. Clasamentul este irelevant în acest moment”, a declarat Ionut Badea, antrenorul principal al formației Concordia Chiajna.

Victoria Astrei a fost obținută grație golurilor marcate de Balaure (min.56), Neluţ Roşu (min.80-pen.) și Begue (min.82).

Meciul de la Chiajna a fost intrerupt timp de 10 minute după ce instalația de nocturnă a stadionului a căzut în minutul 73.

Rezultatul consemnat la Chiajna surprrinde având în vedere că Concordia era performera etapei trecute după victoria cu 1-0 obținută în fieful formației Universitatea Craiova.

În urma acestei înfrângeri, Concordia a fost depășită în clasament de Astra Giurgiu și se află pe locul 5.

Programul etapei a VI-a Liga I

Concordia Chiajna- Astra Giurgiu 0-3

sâmbătă, 25 august

ora 18:00 Dunărea Călărași- Politehnica Iași

ora 21:00 Dinamo București- FC Hermannstadt

duminică, 26 august

ora 18:00 Gaz Metan Mediaș- CFR Cluj

ora 21:00 FC Viitorul- FCSB

luni, 27 august

ora 18:00 FC Botoșani- Sepsi Osk Sf. Gheorghe

ora 21:00 FC Voluntari- Universitatea Craiova

Clasament Liga I

1 CFR Cluj 5 3 2 0 8-4 11

2 FCSB 5 3 1 1 12-5 10

3 Astra Giurgiu 6 2 4 0 8-4 10

4 FC Viitorul 5 2 1 2 5-3 7

5 Concordia Chiajna 6 2 1 3 6-8 7

6 FC Hermannstadt 5 2 1 2 6-5 7

7 Sepsi 5 2 1 2 5-4 7

8 Dinamo București 5 2 1 2 9-10 7

9 Gaz Metan Mediaș 5 2 1 2 7-9 7

10 FC Botoșani 5 1 3 1 6-5 6

11 Dunărea Călărași 5 1 3 1 4-5 6

12 U Craiova 1948 5 1 2 1 5-5 5

13 Poli Iași 5 1 2 2 3-9 5

14 FC Voluntari 5 0 1 4 3-11 1