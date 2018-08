Ionuț Badea: „Nu mă mulțumeam cu un egal pentru că am venit la victorie!”

Ionuț Badea, antrenorul principal al formației Concordia Chiajna, a declarat că este fericit pentru victoria pe care elevii săi au obținut-o în Bănie cu Universitatea Craiova.

Tehnicianul ilfovenilor a spus că nu s-ar fi mulțumit cu un egal din această deplasare și a dezvăuit că a pregătit jocul la victorie.

„Firește că rezultatul mă bucură. Era important să ne ridicăm la înălțimea atmosferei din tribune. E un rezultat care ne mulțumește, dar jocul încă e în construcție. E nevoie de meciuri cu presiune, cum a fost acesta, pentru a ne roda. La CFR nu am avut ritmul pe care îl dorim, dar aici, și pe fondul eliminării Craiovei, să recunoaștem, am avut o posesie mai bună. Am închis partida pe final, am așteptat să cadă fizic, pentru că era greu să reziste cu un om în minus. Nu ne doream egal, chiar și înainte de meci am venit cu gândul la un succes. Dacă vii la Craiova cu gândul să obții un singur punct, cu siguranță nu îți atingi obiectivul. Ceea ce mă interesează acum e să avem un joc consistent, cu finalitate. Ce se întâmplă în clasament e doar o situație de moment. Ne dă încredere că putem construi o echipă competitivă„, a declarat Ionuț Badea, la finalul partidei.

Cu acest succes obținut în Bănie, Concordia Chiajna a acumulat 7 puncte și a urcat pe locul 4 în Liga I fiind la egalitate perfectă cu Hermannstadt.

Rezultatele etapei a V-a în Liga 1

Politehnica Iași- FC Botoșani 2-1

Astra Giurgiu- Dunărea Călărași 1-1

Viitorul- Gaz Metan Mediaș 2-0

FCSB- Sepsi OSK Sf. Gheorghe 2-0

CFR Cluj- Dinamo București 3-1

FC Hermannstadt- FC Voluntari 4-0

Universitatea Craiova- Concordia 0-1