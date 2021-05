Iordănescu jr. fericit după primul titlu ca antrenor din carieră: „Este un moment frumos, unic!”

Edward Iordănescu, principalul CFR Cluj, a declarat la finalul partidei câștigate la Botoșani cu 1-0, că este fericit pentru primul titlu de campion în calitate de antrenor.

„E un moment frumos, unic. Pentru acest moment am venit la Cluj, am crezut, nu a fost ușor. Când am preluat echipa era într-o anumita situație, am reușit să recuperăm. Nu a fost un drum lin, nu a fost ușor. Mă bucur că în opt luni am reușit trei trofee, din două bucăți. Sunt momente unice, de care ne bucurăm. Este un titlu pentru oraș, pentru suporteri. Dedic acest moment familie mele, mulțumescu lui Dumnezeu. Au fost critici atunci când am venit, că e echipa la final de drum, consumată etc. Este în proporție de 99 % titul băieților. Au fost critici și pe parcurs. Mă bucur că s-a terminat cu bine și aș vrea să spun că lumea uită ușor în general, în România, în fotbal. Mulți au uitat că la toate echipele din prima ligă eu mi-am îndeplinit obiective. Nu doar că le-am îndeplinit, dar le-am și depășit. E prea frumos momentul, vreau să ne bucuram de el, probabil că vom înțelege și mai bine zilele următoare ce va urma. Nu vreau să umbresc acest moment. Sunt legat de CFR până la mijlocul lunii iunie. Vom vedea. Vreau să fiu alături de familia mea, de prieteni. A fost un an atipic, au fost zile puține. A fost un consum extraordinar, nu ai timp să te aduni, să te regenerezi, dar am reușit să depășim toate aceste bariere. Vor urma și alte titluri și mi-aș dori să se întâmple și pentru mine, indiferent unde voi fi în viitor”, a declarat Edward Iordănescu.

Titlul cucerit matematic la Botoșani devine al șaptelea din istorie pentru CFR Cluj și totodată al patrulea consecutiv. Gruparea din „Gruia” devine astfel cel mai titrat din provincie, devansând UTA la numărul de trofee câștigate. CFR Cluj mai are în palmares 4 Cupe ale României și 4 Supercupe.