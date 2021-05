Iordănescu jr. îi ia în serios pe olteni: „Craiova are resurse și sunt sigur că în continuare speră la titlu!”

Edward Iordănescu, antrenoul campioanei în exercițiu a României, a declarat în cadrul conferinței de presă premergătoare duelului pe care elevii săi îl vor susține astăzi de la ora 21:30 în Bănie cu Universitatea în cadrul rundei a 8-a a play-off-ului Ligii 1, că nu ia în calcul decât victoria.

Iordănescu jr. a spus că deși oltenii păstrează șanse mici la campionat, se așteaptă la o replică dură din partea elevilor lui Marinos Ouzounidis și crede că atât timp cât „juveții” au matematic șanse la campionat, vor lupta pentru ele.

„Nu știu dacă să mă bucure sau să mă neliniștească faptul că Universitatea Craiova nu traversează cea mai bună perioadă, pentru că, și data trecută când am întâlnit-o, nu venea după o perioadă foarte bună și totuși a reușit jocuri foarte bune și cu noi și cu FCSB. Este o echipă care nu are nevoie de prezentare, cu calitate individuală, cu valoare, cu organizare de joc, o echipă rănită, dar totuși calificată în finala Cupei. Craiova are resurse și sunt sigur că în continuare speră pentru că matematic este foarte posibil și pentru ei să câștige campionatul”, a mai spus antrenorul ardelenilor.

Cu trei runde înainte de finalul sezonului, „juveții” se află pe locul 3 cu 37 de puncte, fiind la șapte lungimi de „roș-albaștri” care sunt pe locul 2 și la opt puncte de liderul din Ardeal.

CFR Cluj vine în Bănie din postura de lider, cu 45 de puncte, având o lungime peste FCSB. Cu toate că au cedat runda precdentă în Gruia cu Sepsi OSK, scor 1-0, ardelenii au beneficiat de semieșecul de la Giurgiu total neașteptat al rivalei FCSB cu Academica, scor 2-2, părstrându-și astfel primul loc în clasament.

Partida Universitatea – CFR Cluj va începe la ora 21:30 și va fi transmisă în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look. Varianta de profit de la derby-ul din Bănie este AICI !

Echipe probabile Universitatea – CFR Cluj:

Universitatea: Pigliacelli- Screciu, Bălașa, M. Constantin, Bic- Mateiu, Nistor- Cîmpanu, Cicâldău, Baiaram- Ivan

Antrenor: Marinos Ouzounidis

CFR Cluj: Sandomierski – Manea, Vinicius, Burcă, Camora – Itu, Bordeianu, Sigurjonsson- Deac, Debeljuh, Gîdea

Antrenor: Edward Iordănescu