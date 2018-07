Iordănescu jr. „Ne-a lipsit șansa!”

Edward Iordănescu, antrenorul principal al formației CFR Cluj a pus semieșecul de pe teren propriu din prima etapă cu FC Botoșani pe seama ghinionului.

„Am întâlnit o echipă omogenă, care a încercat să înscrie pe contra-atac. Pentru asta, aveam nevoie de posesie şi să încercăm să punctăm. Am reuşit să înscriem, iar de acolo lucrurile trebuiau să se îndrepte spre altă direcţie. Am avut ocazii de 2-0 şi 3-0, iar în repriza a doua nu am intrat cum trebuie în joc. Am luat golul acela şi am început să ne precipităm. Ne-am asigurat riscuri pe final, am adus multe baloane la careu, dar ne-a lipsit şansa. Am prins un jucător într-o zi mare, dar am contribuit şi noi la această zi a lui, pentru că am ratat mult”, a declarat Edward Iordănescu, antrenorul principal al CFR Cluj.

Tehnicianul s-a arătat convins de faptul că echipa sa va avea forța să obțină titlul de campioană în acest sezon.

„Am preluat un grup şi am avut o perioadă scurtă la dispoziţie. Nu puteam face multe schimbări bruşte. Încercăm să fim preocupaţi de construcţie, să atacăm. Dar sunt anumite deprinderi, automatisme, care trebuie schimbate în timp. Nu poţi să modifici de pe o zi pe alta. Dar campionatul e lung, trebuie să trecem peste această partidă. Eu cred că avem şi forţa şi calitatea să tragem la primele locuri şi, de ce nu, să câştigăm iar titlul”, a mai spus Iordănescu jr.

CFR Cluj a terminat nedecis, scor 1-1 partida din prima etapă a acestui campionat cu FC Botoșani de pe teren propriu.