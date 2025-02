Ipoteză șocantă în cazul morții actorului Gene Hackman și a soției sale, găsiți fără suflare lângă câinele lor! Poliția nu exclude o dublă sinucidere

ȘOC în lumea Hollywood-ului: Gene Hackman (95 de ani) și soția sa, piaanista Betsy Arakawa (63), alături de unul dintre câinii lor, au fost găsiți fără viață în casa de vis din Santa Fe! Deși cuplul a fost căsătorit din 1991, stilul lor de viață și discreția inexplicabilă i-au făcut pe mulți să intre la bănuieli, mai ales după ultima lor apariție în public!

Un val de tristețe și confuzie a cuprins Hollywood-ul după ce Gene Hackman, o legendă a cinematografiei, în vârstă de 95 de ani, și soția sa, Betsy Arakawa, de 63 de ani, au fost găsiți morți în reședința lor din Santa Fe, alături de câinele lor. Deși cei doi au fost căsătoriți din 1991, s-au ferit mereu de ochii curioșilor, iar discreția lor a stârnit multe întrebări.

Ultima dată când au fost văzuți a fost acum un an, după ce timp de aproape 20 de ani nu i-a mai surprins nimeni împreună, iar imaginile cu Gene Hackman sunt tulburătoare, vizibil slăbit, abia ținându-se pe picioare, relatează Dailymail. Fapt ce i-a făcut pe mulți să se întrebe ce se ascundea de fapt în spatele acestei tăceri inexplicabile.

Gene Hackman, câștigător a două premii Oscar și unul dintre cei mai apreciați actori ai generației sale, a renunțat la carieră, spunea el, din cauza stresului sever și a problemelor cu inima, retrăgându-se oficial din lumina reflectoarelor în 2004.

Cuplul a avut o apariție rară și surprinzătoare la Premiile Globul de Aur din 2003, unde Gene a câștigat premiul Cecil B. deMille. De atunci, tăcerea lor a fost asurzitoare, iar dispariția lor a lăsat o mare întrebare în mințile fanilor: ce s-a întâmplat cu adevărat în spatele ușilor închise ale casei lor de vis?

Pe rețelele sociale, mulți utilizatori au speculat rapid că intoxicația cu monoxid de carbon ar putea fi cauza, relatează hindustantimes.com.

„Gene Hackman. Odihnește-te în pace, legendă. Un mare actor. Mississippi Burning, Superman, Unforgiven, Crimson Tide, Enemy of the State etc. Se spune că nu sunt suspiciuni de crimă, așa că probabil că este vorba de intoxicație cu monoxid de carbon…?” a speculat o persoană pe X.

O altă persoană a scris: „RIP Gene Hackman. Având în vedere ceea ce a ieșit la iveală până acum, o să presupun că a fost o intoxicare cu monoxid de carbon sau o scurgere de gaz”

O a treia persoană a comentat: „Toată lumea se întreabă de ce a murit și câinele, dacă nu se suspectează vreo crimă, iar singurul lucru la care mă pot gândi este monoxidul de carbon sau o sinucidere lăsând gazul deschis sau ceva de genul.”

Gene Hackman a avut o carieră strălucitoare în lumea filmului