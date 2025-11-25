Ireland Baldwin atacă dur un accesoriu „dezgustător” purtat de Kim Kardashian: geanta Birkin din piele de elefant

Kim Kardashian a intrat recent într-un scandal după ce a fost surprinsă purtând ceea ce pare a fi o geantă Hermès Birkin extrem de rară, confecționată din pielea unui elefant, într-o scenă din noul ei serial de pe Hulu, “All’s Fair”.

Într-un interviu pentru Vogue Hong Kong, Soki Mak – stilistul care a lucrat cu Kardashian pentru producție – a confirmat că poșeta controversată a fost prezentă și într-o fotografie de culise, cel mai probabil din timpul probelor de costume ale vedetei în vârstă de 45 de ani.

Conform PETA, deși Hermès nu a vândut oficial poșete din piele de elefant, brandul de lux a realizat în anii ’80 o serie de genți din pielea unui elefant care ar fi fost împușcat într-un safari. Astfel de genți extrem de rare pot ajunge pe piața second-hand la prețuri de 125.000 de dolari sau mai mult.

Reacții furibunde pe Instagram

Când expertul în produse de lux Daniel Wesson (@birkinjunky) a postat cum că personajul lui Kardashian, Allura Grant, ar fi purtat una dintre infamele genți Birkin din piele de elefant, internauții au fost șocați. Printre aceștia s-a numărat și Ireland, fiica lui Alec Baldwin. „Asta e deja… prea mult”, a comentat actrița în vârstă de 30 de ani.

Ea a redistribuit fotografia pe Instagram Story, scriind: „E atât de dezgustător și penibil. Nu înțeleg cum pot fi susținuți astfel de oameni.”

Alți utilizatori au comentat:

• „Ador gențile Birkin, dar faza cu pielea de elefant e altă poveste. Sunt ființe spirituale, nu se poate așa ceva 😭.”

• „Femeia asta chiar nu are nicio limită!!!”

• „Prea mult! Aici trag linia :(”

Unii internauți au ținut totuși să precizeze că Kardashian nu a comandat personal această geantă vintage.

„Oricum geanta era deja făcută, lol… de ce să ne supărăm? Nu susțin vânătoarea, dar ea nu a comandat personal această geantă”, a scris unul dintre fani.

Familia Kardashian-Jenner este cunoscută pentru colecția imensă de genți Hermès Birkin. În 2024, Kim a scos la vânzare pe site-ul familiei, Kardashian Kloset, o geantă Birkin – modelul Porosus Crocodile în nuanța albastru păun – pentru suma astronomică de 49.995 $.

