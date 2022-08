Irina Deaconescu, despre „mitul” celui de-al doilea copil: „Stau câteodată și mă simt așa de vinovată pentru Venus”

Irina Deaconescu (23 de ani) a punctat o apariție de senzație la UNTOLD 2022. Surprinsă de CANCAN.RO, a vorbit despre ce o face să se simtă vinovată, când se gândește la fetițele sale. Iubita lui Cristian Manea confirmă „zvonurile”.

La vârsta sa, Irina Deaconescu se poate declara o doamnă mulțumită. Este iubita fotbalistului de la CFR, are două fetițe superbe și mii de fani care o urmăresc pe Facebook și Instagram. Fiind un model pentru multe domnișoare din comunitatea sa, a mărturisit că nu-și consideră viața un exemplu, ci o trăire.

„Nu mi se pare că-i o grabă (să faci copii, n.r.), mi se pare că trebuie să fii pregătit și să îți dorești. În momentul în care se întâmplă asta în viața ta, nu ai cum să dai înapoi și viața clar se schimbă complet. Cu siguranță, cine își mai face vreo speranță că va fi la fel, nu”, a dezvăluit Irina Deaconescu pentru CANCAN.RO. (CITEȘTE ȘI: Irina Deaconescu, dezvăluiri neașteptate despre relația cu Cristi Manea: „Noi ne doream foarte mult un copil și apoi am realizat că…”)

Ce „diferențe” a făcut Irina Deaconescu între cele două fetițe: „Am avut mai multă grijă…”

Nu este un secret pentru niciun părinte că primul copil este mai „privilegiat” decât cel de-al doilea. Grija este mai mare, spune mitul, zvonul și, aparent, și experiența. Nici vedetele nu sunt scutite de această realitate, după cum și vloggerița recunoaște că nu s-a purtat la fel cu Venus, fata cea mică.

„Stau câteodată și mă simt așa de vinovată pentru Venus, pentru cea de-a doua fetiță a noastră. Parcă atunci, cu Victoria am sterilizat tot până la nu știu ce vârstă, nu i-am dat niciodată suzeta de pe jos, ne-am dus, am sterilizat-o din nou. Acum, cade pe jos, mă duc, o spăl la chiuvetă, aia e. Am avut mai multă grijă pentru că nu știam și voiam să fac totul perfect. Apoi m-am relaxat. Acum nu mai am timp să mai fac totul perfect”, a mărturisit Irina Deaconescu. (CITEȘTE ȘI: Mesajul transmis de Irina Deaconescu, după ce echipa lui Cristi Manea a câștigat cel de-al cincilea titlu consecutiv cu CFR Cluj)