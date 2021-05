Irina Rimes, probleme financiare din cauza pandemiei ! „Nu mi-aș permite o vacanță”

Pandemia le-a pus bețe în roate artiștilor, care au resimțit-o puternic. Încasările acestora au scăzut considerabil având în vedere că toate evenimentele și concertele au fost anulate. Irina Rimes a fost și ea destul de afectată și a vorbit despre acest lucru.

Invitată în cadrul unui podcast online, Irina Rimes a fost întrebată dacă se consideră un artist bogat sau sărac, iar artista nu a ezitat să dezvăluie care este situația sa financiară din acest moment. Se pare că veniturile i-au fost diminuat considerabil din cauza pandemiei, însă artista nu se plânge. (CITEȘTE ȘI: IRINA RIMES A PĂRĂSIT ROMÂNIA. UNDE S-A MUTAT ARTISTA ȘI DE CE A LUAT ACEASTĂ DECIZIE RADICALĂ)

Irina Rimes a declarat că momentan se menține pe o linie de plutire, nu se consideră nici bogată, nici săracă. Aceasta a învățat să drămuiască banii pe care îi are și a spus că este în punctul în care găsește resurse pentru a investi în proiectele sale, însă nu poate lua în calcul o vacanță într-o destinație exotică, precum alți colegi de breaslă.

„Nu știu să spun dacă sunt bogată sau săracă. Sunt OK. Nu pot să spun că sunt bogată pentru că sunt lucruri pe care mi-aș dori să le fac, dar nu am resursele financiare necesare. De exemplu, acum nu îmi permit să mă duc într-o vacanță în Maldive sau oriunde. Dar dacă este o necesitate să plec în Franța pentru că am acolo studiouri, nu o fac pentru că îmi fac vacanțe în Franța, ci pentru că trebuie să îmi dezvolt acest business. Din moment ce se dezvoltă proiectul, devine un business.

Muzica e în studio și la concerte. În rest este o strategie foarte bine definită. Depinde despre ce vorbim. Dacă trebuie să învestesc niște bani, găsesc. Iau de la mine, fac niște contracte de imagine, dar dacă trebuie să plec în Maldive acum, să îmi fac o vacanță pentru mine, nu mi-aș permite. Suntem în pandemie și nu știm când o să revenim la evenimente.”, a declarat Irina Rimes.

