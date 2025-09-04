Irina și Răzvan Fodor, aventură neașteptată în pitoreștile străzi din Elveția! Ce au pățit cei doi

Cunoscuții prezentatori Irina și Răzvan Fodor se află într-o vacanță în Elveția, unde își dedică timpul explorării unor destinații pitorești și cunoscute pentru peisajele lor spectaculoase. Recent, cei doi au vizitat orășelul Weggis, situat pe malul Lacului Lucerna, un loc apreciat pentru combinația dintre natură, arhitectură tradițională și atmosferă relaxantă. Satul, recunoscut pentru priveliștile impresionante asupra munților și a lacului, i-a captivat pe turiștii români, care au profitat de ocazie pentru a descoperi frumusețile regiunii.

Weggis se află într-o zonă cu o tradiție turistică consolidată, fiind cunoscut nu doar pentru peisajele montane și lacustre, ci și pentru atmosfera calmă, specifică micilor comunități elvețiene. Străzile pietruite și casele cu fațade colorate creează un cadru autentic, care atrage turiști din întreaga lume. Vizitatorii se pot bucura de plimbări de-a lungul lacului, excursii cu telecabina până în zonele înalte ale munților și de numeroase restaurante și cafenele care servesc preparate locale.

Irina și Răzvan Fodor au avut parte de o experiență neobișnuită

Pe parcursul vizitei în Weggis, Irina și Răzvan Fodor au avut parte de o experiență neobișnuită pe străzile satului. În timp ce explorau orașul, au interacționat cu localnici, remarcând modul diferit în care oamenii își manifestă opiniile față de comportamentul celor din jur. Această întâmplare a ilustrat un aspect interesant al culturii locale, în care cetățenii se simt liberi să intervină atunci când percep anumite gesturi sau comportamente ca fiind nepotrivite. Spre deosebire de multe alte locuri, unde abordarea directă a străinilor poate fi evitată, în micile comunități elvețiene implicarea personală și exprimarea fermă a opiniilor fac parte din normalitate.

„O doamnă, la vreo 70-70 și un pic de ani, vine direct spre mine și zice(în engleză, bineînțeles): „Vrei să-l împușc?” și îl arată cu bastonul pe distinsul meu soț. Eu i-am sesizat oarece zâmbet sub vocea fermă și îi zic: „Nu, vă rog, m-a luat de nevastă acum 15 ani.” Ea răspunde: He is too loud”. (E prea gălăgios, vasăzică.) Poate pare o întâmplare banală, dar mie mi s-au așezat altfel informațiile în cap: doamna noastră trăiește într-un loc în care nu îi e frică să ia atitudine. Că i s-o fi părut că el merge în spatele meu și mă bălăcărește (chiar dacă s-o fi prins că suntem cuplu), că o fi crezut că e vreun obsedat care mă urmărește și vorbește aiurea, sau pur și simplu i s-a părut că tonul lui e cam ridicat pentru gusturile ei, bătrânica a intervenit. Ceea ce pe la noi nu se întâmplă prea des, de frică să nu îți furi vreo scatoalcă”, a transmis Irina Fodor, pe Facebook.

Pe lângă această situație, cuplul s-a bucurat de întreaga experiență a vacanței, descoperind restaurante locale, degustând preparate tradiționale și interacționând cu alți turiști. Ei au avut ocazia să întâlnească și alți români aflați în vacanță, cu care au schimbat impresii și povești despre locurile vizitate. Astfel, vacanța lor a combinat atât relaxarea și explorarea peisajelor spectaculoase, cât și socializarea și cunoașterea oamenilor din zonă, aspecte care au contribuit la o experiență completă.

